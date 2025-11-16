高市圖與德國國家圖書館流亡檔案館 簽署MOU合作協議

高雄市立圖書館今天與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）簽署MOU合作協議，為台德文化交流寫下嶄新篇章。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館今天與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）簽署MOU合作協議，為台德文化交流寫下嶄新篇章。

高市圖館長李金鴦（右）與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus（左）共同簽署MOU合作協議。（高市圖提供）

簽署儀式由德國書業和平獎得主─流亡作家廖亦武演出揭開序幕，高市圖館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus共同簽署，並邀請前德國駐日大使Dr. Volker Stanzel及前台灣駐法大使呂慶龍擔任見證人，為台德文化交流寫下嶄新篇章。

高市文化局長王文翠表示，台灣和德國皆是重視人權、言論自由的國家，德國國家圖書館流亡檔案館成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻，並透過策展、出版及數位化推廣跨國對話被世人看見。

簽署合作協議不僅是台德文化交流的新篇章，更代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結，期盼未來雙方能在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流，讓圖書館成為跨國文化理解的重要樞紐。

高市圖館長李金鴦指出，今年高雄城市書展以「移動」為主題，象徵思想跟文化跨越邊界的力量，希望藉由書籍、講座及策展，回顧人類生命中遷徙流離的經歷，此次簽署不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋樑。從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。

德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus 表示，此次簽署的合作內容範圍廣泛且面向多元，未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，針對不同主題制訂相應的推動方針，持續深化專業合作，讓文化資源與研究成果得以跨國共享。

高市圖表示，為紀念這歷史性時刻，特別將今年書展第二日訂為「德國日」，除簽署儀式，Asmus館長並以專題講座分享流亡檔案館的創立初衷與推展成果，前德國駐日大使Stanzel也以「大使的移動人生」為題發表演講，深刻呼應本屆書展「移動」主題。

