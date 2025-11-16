自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

冷戰讓金門女性走出家門 劉香蘭《邊境之光》刻劃三代人韌性

2025/11/16 20:44

學者劉香蘭訪談金門老、中、青三代女性寫成「邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生」一書，記錄冷戰對她們帶來的挑戰與機會。（吳玟嶸攝，中央社提供）學者劉香蘭訪談金門老、中、青三代女性寫成「邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生」一書，記錄冷戰對她們帶來的挑戰與機會。（吳玟嶸攝，中央社提供）

〔中央社〕學者劉香蘭訪談金門老中青三代女性寫成《邊境之光》，記錄冷戰對她們帶來挑戰與機會。劉香蘭說，金門過去敘事少見女性身影，盼持續書寫讓更多人看見金門女人韌性與貢獻。

現任輔仁大學社工系副教授的劉香蘭，2016至2021年曾在金門大學任教，也開始研究冷戰時期戰地女性故事；劉香蘭今年將多年來發表論著、採訪寫成《邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生》，近期已出版。

劉香蘭在書中自序表示，到金門任教後發現金門在僑鄉、戰爭等敘事下都少有女人身影；她說，希望把金門女人在閩南家族裡系統性的「微不足道」，卻在冷戰中扮演「至關重要」的反差呈現出來。

學者劉香蘭（圖）訪談金門跨世代女性後編撰出版書籍「邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生」，16日下午到金門蓊蓊書店進行新書座談。（吳玟嶸攝，中央社提供）學者劉香蘭（圖）訪談金門跨世代女性後編撰出版書籍「邊境之光：冷戰金門三代女性的遷移人生」，16日下午到金門蓊蓊書店進行新書座談。（吳玟嶸攝，中央社提供）

劉香蘭今天到金門蓊蓊書店進行新書座談，她接受中央社記者採訪表示，在金門閩南家族傳統中，女性很難有走出家門的機會，但戰地政務時期，十萬大軍來到金門後，洗衣服、煮飯等需求大量出現，女人開始被允許出外賺錢。

劉香蘭說，許多女人從照顧家族中的男人，變成照顧整個金門男人，讓她們承擔更沉重責任，女性主義看法是，「結構在剝削女人，但是對這個女人來講，她起碼能不被綁在家裡，甚至能替家族累積財富。」

1950年代，金門女性因戰爭而有走出家族桎梏機會，劉香蘭也書寫1970年代出生後女性，她們生長在高度軍事化的金門，到了傳統金門女性婚嫁年齡，因為幫忙家中阿兵哥生意等緣故而「晚婚」，也有許多女性開始到台灣打工並寄錢回家。

劉香蘭解釋，金門女性過去基於文化因素通常不被允許離家，遑論離開金門，而戰地女性能到台灣，是因當時政府為避免民眾太早離開金門逃避民防訓練等義務，規定民眾年滿16歲才能赴台，「這規定反而讓金門女性年滿16歲後都想離開，到台灣賺錢也能幫助家中經濟，所以家長也不太會反對。」

劉香蘭表示，這時代女性比上一代更幸運，「因為她們可以流動，較能擺脫閩南家族的限制自由發展，是因住在台灣工廠，成為集體生活的女工」。

劉香蘭說，金門的軍事化對島上女性命運帶來很多改變，「至少不是只能在家裡等待結婚」，冷戰影響了金門社會，讓本來在閩南社會中「微不足道」的金門女人，有些承擔更沉重的責任，有些則能離家奮鬥。

她表示，戰地金門駐紮數萬軍隊，當時女性承擔照顧家庭、服務軍隊及支持後勤等責任，「她們參與冷戰的型態和對台海安全有不可抹滅的貢獻」，期盼這本書的出版能讓金門女性生命歷程多樣性與重要性被看見。

