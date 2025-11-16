自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 設計美學

千張樂譜縫成羽翼女神現身歌劇院 國台交80年看見音符飛向世界

2025/11/16 21:43

羽翼女神旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌與樂團團照，邀請觀眾聽、看國台交80年的足跡。（記者凌美雪攝）羽翼女神旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌與樂團團照，邀請觀眾聽、看國台交80年的足跡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕最近到台中國家歌劇院，可能會注意到1樓大廳的角落，有個戴翼、外型神似羅浮宮勝利女神的「雕塑」，近看發現，原來是由樂譜縫製而成的長襬禮服。這是文化部所屬國立台灣交響樂團80年團慶的回顧展「時間的樂譜」，雖然展覽不大，但彷彿一個時光隧道，帶人看看這個台灣第一個交響樂團的80年音樂旅程。

國台交團長歐陽慧剛表示，在1945年第二次世界大戰終戰資源匱乏的年代，一群音樂家以堅定信念成立台灣第一個官方職業交響樂團，將音樂視為能陪伴社會、帶來力量的文化使命。80年來，國台交走遍台灣各地、深入偏鄉與山林，也踏上國際舞台，每次演出都與台灣社會共同書寫文化篇章。此次特展即透過美學設計、影音裝置與互動資料庫，重現樂團的國際巡演、社會推廣、經典影像、歷任推手與珍貴史料。

吸引關注的視覺焦點，是由時尚設計師黃秀瑾，以千張樂譜層層堆疊縫製的長襬禮服，加上綻放的羽翼，象徵80年來台灣之聲飛向世界，女神身旁是國台交首席客席指揮水藍的人形立牌，後方則是樂團的團照，邀請觀眾走進展場，聽、看國台交80年的足跡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應