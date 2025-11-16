自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

李遠頒台灣文學獎：得獎靠努力累積 大獎得主「時間說」意外切合

2025/11/16 22:13

文化部長李遠（左）頒贈年度大獎獎座予得主林俊頴（左）。（文化部提供）文化部長李遠（左）頒贈年度大獎獎座予得主林俊頴（左）。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025台灣文學獎」金典獎今（16）日頒獎，文化部長李遠親自頒發年度大獎予得主林俊頴，同時鼓勵所有創作者，雖然大家常說「入圍靠實力，得獎靠運氣」，但「運氣靠努力，努力靠累積，累積靠自己」，「累積」意味著長時間的投入，而年度大獎得主林俊頴的得獎感言，似乎恰巧回應了這個觀點。林俊頴認為，書寫小說是時間給予人們最好的回饋與真理。

林俊頴以小說《七月爍爁》獲得年度大獎，除感謝金典獎讓他對時間和變化的探索與抵抗變得更有力氣，也感謝教授王德威、小說家賴志穎；還有自己的母親及家人，「雖然他們已經不在了」，就像閃電（小說書名的「爍爁」即為閃電的台語）一樣消逝了，但也如同閃電般，「能量很大，卻又很安靜。」

台灣文學館特別以「在有故事的地方，聆聽台灣文學故事」為主題，辦理11場「金典本事系列講座」，邀請得獎者在全台各地多元的文化空間分享創作故事，也將進入高中校園，讓更多讀者有機會與得獎作家近距離接觸。講座自12月6日開跑，相關訊息將陸續公布於台灣文學獎官方網站與粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應