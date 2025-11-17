高市圖鳳山2館「台語專區」開張 社區親子接觸母語閱讀新據點

高市圖鳳山2館闢建「台語專區」，成為社區親子接觸母語閱讀新據點。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館鳳山2館闢設「台語專區」，成為社區親子接觸母語閱讀新據點，也象徵母語閱讀正式融入日常生活。

專區特別與玉山社出版社及繪者黃立佩跨界合作，以台文繪本《阿媽的果子園》為設計主軸，結合插畫、音檔授權與空間美化，營造出溫潤明亮、充滿台語風情的閱讀氛圍，專區並展示多本台文繪本與語言學習書籍，讓大小讀者能在輕鬆的閱讀過程中，感受台語之美，無形中實踐語言保存和文化傳承的精神。

高市圖鳳山2館台語專區以繪本為設計主題，風格溫馨明亮。（高市圖提供）

高市圖館長李金鴦表示，鳳山2館台語專區是高市圖響應文化部「培育台語家庭計畫」及「國家語言發展計畫」的重要成果，透過營造友善多元的語言環境，讓民眾能在閱讀中親近母語、體驗文化之美，未來將持續與在地社區、學校合作，舉辦更多母語閱讀推廣和文化活動，讓孩子們從小「聽台語、講台語、讀台語冊」，以閱讀延續語言的根，傳承文化的美。

