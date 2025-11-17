首屆台北戲劇獎與潮台北音樂節引領創意潮流 文化局5大面向推動城市文化新風貌

台北市長蔣萬安於潮台北TMEX攤位與音樂產業業者交流。（台北市文化局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局近年推動「厚植藝文節慶、健全文化環境、提振文創產業、打造文化場域、喚起城市記憶」等5大文化面向。台北市文化局長蔡詩萍表示，文化局近年來持續思考並實踐屬於21世紀新世代的「台北精神」。

從全國首創第1屆「台北戲劇獎」、首屆台北專屬都會型音樂節「潮台北TRENDY TAIPEI」，以及近年逐漸推行的「文化小旅行」以及「寫台北」，到籌備處成立的台北文學館等，皆在探索當代台北的文化樣貌。

第1屆台北戲劇獎頒獎典禮。（台北市文化局提供）

台北市今年首度舉辦的「台北戲劇獎」為戲劇類表演藝術界建立專門獎項。文化局期望透過戲劇類的專業獎項辦理，鼓勵創作與創新，活絡本市當代戲劇表演藝術生態。

金士傑以果陀劇場《最後14堂星期二的課》榮獲第1屆台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎。（台北市文化局提供）

文化局也協調跨部門推動台北專屬的都會型音樂節，於去年試辦，今年正式推出首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」，整體規模涵蓋14項主題活動，融合藝術、視覺、科技與時尚等多元議題。文化局說明，未來也持續以「潮台北」為核心平台，推動台北成為亞太地區流行音樂與創意內容產業的重要交流樞紐。

台北文學館籌備處外觀。（台北市文化局提供）

文化局指出，現確立籌備方向的「台北文學館」為北市首座文學館，今年終於完成設立方針與具體規劃，並著手進入籌備階段。「台北文學館」於去年正式對外宣告台北文學館籌備處設立於嘉禾新村，同步宣布基地落腳於公館大樓，預計116年底開館營運，做為本市文學推廣、教育、跨界合作、國際鏈結的重要基地。

此外，文化局推出的「文化小旅行」，經過3年整合與規畫，今年已達成100處文化點，並於今年底出版專書《藏身台北：找一處懂你的城市角落》，將於明年2月台北國際書展期間同步亮相，並且結合「寫台北」年度書獎頒獎典禮及新書發表會，完整呈現台北城市文化的生活風貌。

文化局進一步說明，北美館2館擴建工程已完成雛形、台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程標案已順利決標，相關計畫將持續推進，這些重大建設將持續推動，並持續聆聽市民的聲音，讓文化發展更貼近生活，壯大台北的文化地圖，展現台北文化實力。

