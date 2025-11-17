驚喜！嘉義市國際管樂節加碼 日本「翡翠騎士」12/21看得到

日本東京農業大學第2高等學校吹奏樂部，有「翡翠騎士」美名。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市國際管樂節12月19日至明年元旦登場，來自義大利、美國、瑞士、日本等10國、16組國際團隊與音樂家將齊聚嘉義，參加管樂踩街嘉年華等演出，其中有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」，確定將參加今年國際管樂節，除在嘉義市文化局音樂廳表演，還將在「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」戶外快閃演出，展現台日青春音樂交流的動人樂章。

嘉義市政府與中華文化總會合作，邀請日本農大2高吹奏樂部到嘉義演出，該團以整齊劃一的行進隊形、磅礡的音樂張力聞名，是日本最具代表性高中吹奏樂團之一，在日本各項全國比賽中屢獲金賞，享有「日本高中吹奏樂界的金字招牌」美譽。

著名的日本「翡翠騎士」吹奏樂團，將參加嘉義市國際管樂節演出。（嘉義市政府提供）

日本農大二高「翡翠騎士」繼2023年登上中華民國國慶典禮舞臺後，今年再度來台，預計12月21日在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，結合精湛演奏與爆發力十足的演出，將帶來震撼的視聽饗宴；演出結束後，團員將移師嘉義市政府北棟大樓預定地的「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」，舉辦戶外快閃活動。

市長黃敏惠說，嘉市多年來致力推動「管樂之都」品牌，以音樂連結世界，今年能與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑；希望透過音樂的語言，讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞台。

嘉義市國際管樂節邁入第33屆，12月19日至2026年1月1日盛大登場，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地國際團隊與音樂家，在管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

