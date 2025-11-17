自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

驚喜！嘉義市國際管樂節加碼 日本「翡翠騎士」12/21看得到

2025/11/17 14:33

日本東京農業大學第2高等學校吹奏樂部，有「翡翠騎士」美名。（嘉義市政府提供）日本東京農業大學第2高等學校吹奏樂部，有「翡翠騎士」美名。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市國際管樂節12月19日至明年元旦登場，來自義大利、美國、瑞士、日本等10國、16組國際團隊與音樂家將齊聚嘉義，參加管樂踩街嘉年華等演出，其中有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」，確定將參加今年國際管樂節，除在嘉義市文化局音樂廳表演，還將在「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」戶外快閃演出，展現台日青春音樂交流的動人樂章。

嘉義市政府與中華文化總會合作，邀請日本農大2高吹奏樂部到嘉義演出，該團以整齊劃一的行進隊形、磅礡的音樂張力聞名，是日本最具代表性高中吹奏樂團之一，在日本各項全國比賽中屢獲金賞，享有「日本高中吹奏樂界的金字招牌」美譽。

著名的日本「翡翠騎士」吹奏樂團，將參加嘉義市國際管樂節演出。（嘉義市政府提供）著名的日本「翡翠騎士」吹奏樂團，將參加嘉義市國際管樂節演出。（嘉義市政府提供）

日本農大二高「翡翠騎士」繼2023年登上中華民國國慶典禮舞臺後，今年再度來台，預計12月21日在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，結合精湛演奏與爆發力十足的演出，將帶來震撼的視聽饗宴；演出結束後，團員將移師嘉義市政府北棟大樓預定地的「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」，舉辦戶外快閃活動。

市長黃敏惠說，嘉市多年來致力推動「管樂之都」品牌，以音樂連結世界，今年能與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑；希望透過音樂的語言，讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞台。

嘉義市國際管樂節邁入第33屆，12月19日至2026年1月1日盛大登場，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地國際團隊與音樂家，在管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應