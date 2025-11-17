自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

視線遮蔽很「難」看 消基會籲表演票券契約強制敘明 文化部回應

2025/11/17 17:53

民眾反應花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為2NE1今年2月演唱會。（消基會提供）民眾反應花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為2NE1今年2月演唱會。（消基會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕消費者文教基金會今年接獲5起「演唱會座位視線不良」申訴案件，視線遮蔽樣態多元，時常引發爭議，因此，今（17）日招開記者會，呼籲文化部跨部會研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並檢討「藝文表演票券定型化契約」，增列「視線揭露與補償」條款等。對此，文化部表示，目前契約內容已含應告知事項，將繼續宣導及研議更清楚的說明方式。

文化部說明，「藝文表演票券定型化契約」已訂定票券應載明「其他應告知消費者事項」，文化部亦已經常性宣導藝文票券應載明包含視線遮蔽區訊息，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦單位售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片或依其規劃提供不同票價，讓消費者可選擇。

文化部表示，文化部後續除持續向主辦單位、售票平台等宣導應明確載明視線不良區及提供區隔票價等相關訊息，並應友善處理相關爭議事件，也將與主辦單位、售票平台、場館等思考研議更加明確的標示方式。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應