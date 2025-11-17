限制級
視線遮蔽很「難」看 消基會籲表演票券契約強制敘明 文化部回應
民眾反應花千元看演唱會，但視線受遮蔽。圖為2NE1今年2月演唱會。（消基會提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕消費者文教基金會今年接獲5起「演唱會座位視線不良」申訴案件，視線遮蔽樣態多元，時常引發爭議，因此，今（17）日招開記者會，呼籲文化部跨部會研擬「大型藝文展演消費爭議評估指引」，並檢討「藝文表演票券定型化契約」，增列「視線揭露與補償」條款等。對此，文化部表示，目前契約內容已含應告知事項，將繼續宣導及研議更清楚的說明方式。
文化部說明，「藝文表演票券定型化契約」已訂定票券應載明「其他應告知消費者事項」，文化部亦已經常性宣導藝文票券應載明包含視線遮蔽區訊息，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦單位售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片或依其規劃提供不同票價，讓消費者可選擇。
文化部表示，文化部後續除持續向主辦單位、售票平台等宣導應明確載明視線不良區及提供區隔票價等相關訊息，並應友善處理相關爭議事件，也將與主辦單位、售票平台、場館等思考研議更加明確的標示方式。
