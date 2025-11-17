限制級
陳耀昌辭世 文化部呈請總統褒揚：他是醫療與文學的荒地開拓者
醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕作家醫師陳耀昌今（17）日病逝，享壽76歲。文化部今以新聞稿說明，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，陳耀昌透過醫療和文學表達出他對台灣這塊土地和人民的愛，文化部將呈請總統明令褒揚。
李遠表示，陳耀昌的一生，不管是醫療、文學，甚至短暫的政治，都扮演著荒地開拓者。他曾經完成台灣第一例骨髓移植，也為台灣建立骨髓庫基礎，是幹細胞研究開拓者。以謙和、溫柔、關懐的態度，救人無數，在國內外有太多受到他救助的人。後來他又用科學家不斷研究的精神，對台灣不同時期歷史做詳細的田調，挖掘出一些被荒煙漫草遮蔽的故事，一頭栽進以台灣歷史為背景的小說創作。
李遠指出，陳耀昌憑藉著驚人的意志力，陸續完成了《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》（後由公視改編成史詩級劇集「斯卡羅」），後來又寫了《獅頭花》、《苦楝花》、《島之曦》。他將自己認定是新作家初學者，在許多文化活動中，到處都有他的身影。他非常期待自己的作品可以改編成電視劇集，永遠留在大家的心中。可說對台灣這塊土地和人民的愛，透過醫療和文學表露無遺。
