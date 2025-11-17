桃園科技表演藝術獎揭曉5組團隊入圍複審 金獎可獲120萬元

由桃園市政府主辦，每2年一屆的「桃園科技表演藝術獎」，月前邀請第3屆競技組首獎暨廣藝特別獎得主「音速死馬」團隊現場演出。（桃園市政府文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府主辦、廣藝基金會協辦，2年一屆的「第4屆桃園科技表演藝術獎」已於11月4日辦理初審評選，共選出5組團隊進入複審階段，入圍團隊將於明（2026）年3月在桃園米倉劇場進行實地試演，競逐三大獎項，其中，金獎得主可獲得120萬元，並於「2026 TAxT桃園科技藝術節」首演，希望讓人文精神與科技產業激盪出不同的藝術火花。

入圍複審名單（以下依報名順序排列）： 樓頂《自動販賣機》、趙心 《等一盞會回答的光》、明日和合製作所 夢.exe [夜班暫存]、混將《電波訊號：昏迷父親連線對話》、平谷試誤所 《熱寂臨界》。

桃園市藝文設施管理中心主任楊宗哲表示，桃園科藝獎作為全國唯一聚焦「科藝表演」的競賽平台，本屆以「I紀元：人與科技的共創」為主題，呼應AI全面融入生活的當代現象，吸引26組科藝團隊參賽，競爭激烈。總獎金高達310萬元，本屆入圍複審的5組團隊各將獲得5萬元入圍獎金及15萬元創作補助費，並於明年3月在桃園米倉劇場進行10至15分鐘的複審試演，脫穎而出的得獎團隊除了獎金支持，也將獲得專業師資的訪視輔導、工作坊或主題講座的交流互動等資源，並於「2026 TAxT桃園科技藝術節」進行作品首演，讓創作成果被更多觀眾看見。

「第4屆桃園科技表演藝術獎」入圍名單。（桃園市政府文化局提供）

楊宗哲說，評審團看見多組新概念、大膽挑戰技術的創意作品，除了引進AI、數據演算與影像聲響外，題材更廣泛探索意識、人性與生命等人類存在的根本議題。不僅挑戰技術，也展現藝術家深具創意的詮釋手法，令人相當期待。

廣藝基金會執行長楊忠衡認為，桃園科藝獎作品融匯多元觀念與美學，衝激之後必有佳作。同時很欣慰在長期耕耘下，藝術家持續精進成熟，主動拓展表現空間，使科藝表演不局限於業內同溫層，而能成為表演場的亮點。他以第2屆首獎得主田子平日前在「2025台北時裝週」擔任開場演出、第3屆首獎得主鄭各均「音速死馬」在台灣戲曲中心推出新作為例，都展現此獎項得主後續的活躍表現。

