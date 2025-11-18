自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

衛武營2026上半年推逾30檔節目 舞蹈界搖滾巨星謝克特首登台

2025/11/18 14:31

衛武營藝術總監簡文彬（左）宣告2026上半年推出逾30檔節目。（衛武營提供）衛武營藝術總監簡文彬（左）宣告2026上半年推出逾30檔節目。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開展2026年，上半年推出逾30檔精采節目，除了獨家品牌「大玩樂家」等，國際焦點舞蹈界搖滾巨星侯非胥．謝克特將首次衛武營演出，名門「萬作之會」掌門人野村萬齋、鹿特丹愛樂管絃樂團也將三度來台演出，11月24日會員早鳥75折開搶。

藝術總監簡文彬表示，衛武營自2018年10月開館迄今年10月底入館人次累積超過1373萬人次，觀賞室內演出更突破217萬人次，2026上半年從「大玩樂家」跨世代交響、「瘋迷24」關於古典再想像，到國際音樂節當代新聲，衛武營不僅呈現藝術深度，更展現藝術溫度與包容性，與觀眾分享藝術帶來的感動與啟發。

「衛武營小時光」由戴曉君帶來《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》。（記者陳文嬋攝）「衛武營小時光」由戴曉君帶來《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》。（記者陳文嬋攝）

衛武營主打獨家品牌「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」、「衛武營國際音樂節」外，國際焦點包含假聲男高音奧林斯基、狂言名門萬作之會、舞蹈界搖滾巨星侯非胥．謝克特現代舞團及鹿特丹愛樂管絃樂團等，還有蒂摩爾古薪舞集巴魯．瑪迪霖《排彎動物園》及盜火劇團《熊出沒的森林》等在地製作。

其中「大玩樂家」將向華語流行音樂傳奇作曲家陳志遠致敬，推出《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯跨樂衛武營音樂會》，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手金曲歌后曹雅雯與國立台灣交響樂團，以磅礴交響樂重新詮釋〈跟著感覺走〉等跨世代金曲。

「瘋迷24」聚焦「音樂之父」巴赫，24小時不間斷《瘋迷24巴赫》音樂馬拉松，首度以多元曲風改編「翻玩」巴赫，邀請大眾體驗薩克斯風重奏、國樂及電子音樂等各種版本的巴赫經典，前夕加碼「瘋迷PLUS」，以「輕歌劇之父」奧芬巴哈晚年遺作《霍夫曼的故事》為題，以歌劇音樂會提前暖身。

「衛武營國際音樂節」10天推出9檔節目與活動，由韓國旅歐作曲家陳銀淑擔任藝術總監，邀請茱莉亞音樂院指揮系主任羅伯森、法國Linea當代樂團音樂總監尚——菲利普．弗爾茲等，與國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團及衛武營當代樂團演出，涵蓋交響、獨奏、協奏、雙鋼琴、獨唱、科技藝術及紀錄片放映，讓大師經典與當代新聲在衛武營匯聚共鳴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應