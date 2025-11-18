衛武營2026上半年推逾30檔節目 舞蹈界搖滾巨星謝克特首登台

衛武營藝術總監簡文彬（左）宣告2026上半年推出逾30檔節目。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開展2026年，上半年推出逾30檔精采節目，除了獨家品牌「大玩樂家」等，國際焦點舞蹈界搖滾巨星侯非胥．謝克特將首次衛武營演出，名門「萬作之會」掌門人野村萬齋、鹿特丹愛樂管絃樂團也將三度來台演出，11月24日會員早鳥75折開搶。

藝術總監簡文彬表示，衛武營自2018年10月開館迄今年10月底入館人次累積超過1373萬人次，觀賞室內演出更突破217萬人次，2026上半年從「大玩樂家」跨世代交響、「瘋迷24」關於古典再想像，到國際音樂節當代新聲，衛武營不僅呈現藝術深度，更展現藝術溫度與包容性，與觀眾分享藝術帶來的感動與啟發。

請繼續往下閱讀...

「衛武營小時光」由戴曉君帶來《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》。（記者陳文嬋攝）

衛武營主打獨家品牌「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」、「衛武營國際音樂節」外，國際焦點包含假聲男高音奧林斯基、狂言名門萬作之會、舞蹈界搖滾巨星侯非胥．謝克特現代舞團及鹿特丹愛樂管絃樂團等，還有蒂摩爾古薪舞集巴魯．瑪迪霖《排彎動物園》及盜火劇團《熊出沒的森林》等在地製作。

其中「大玩樂家」將向華語流行音樂傳奇作曲家陳志遠致敬，推出《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯跨樂衛武營音樂會》，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手金曲歌后曹雅雯與國立台灣交響樂團，以磅礴交響樂重新詮釋〈跟著感覺走〉等跨世代金曲。

「瘋迷24」聚焦「音樂之父」巴赫，24小時不間斷《瘋迷24巴赫》音樂馬拉松，首度以多元曲風改編「翻玩」巴赫，邀請大眾體驗薩克斯風重奏、國樂及電子音樂等各種版本的巴赫經典，前夕加碼「瘋迷PLUS」，以「輕歌劇之父」奧芬巴哈晚年遺作《霍夫曼的故事》為題，以歌劇音樂會提前暖身。

「衛武營國際音樂節」10天推出9檔節目與活動，由韓國旅歐作曲家陳銀淑擔任藝術總監，邀請茱莉亞音樂院指揮系主任羅伯森、法國Linea當代樂團音樂總監尚——菲利普．弗爾茲等，與國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團及衛武營當代樂團演出，涵蓋交響、獨奏、協奏、雙鋼琴、獨唱、科技藝術及紀錄片放映，讓大師經典與當代新聲在衛武營匯聚共鳴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法