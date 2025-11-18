自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

戰後高雄首畫會南部展 高市展出全國徵件作品

2025/11/18 14:41

第73年南部展會員及全國徵件得奬作品，即日起在高市文化中心至真堂一、二館展出。（南部展提供）第73年南部展會員及全國徵件得奬作品，即日起在高市文化中心至真堂一、二館展出。（南部展提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕戰後高雄首個畫會「中華民國台灣南部美術協會」（簡稱「南部展」），第73年南部展會員及全國徵件得奬作品共86件，即日起至25日在高市文化中心至真堂1、2館展出。

「南部展」1953年由留日畫家劉啟祥等前輩畫家共同成立，1997年成為全國性立案藝術團體，提供南部地區及來自全台各地藝術家交流互動的重要平台，創立公募（徵畫）制度培育美術人才，積極投入美術傳承73年，開枝散葉，培育無數藝術家。

去年10月南部展受邀參加台中文化局「凝結核——縱貫北中南美術團體特展」，梳理70年以上美術團體（台陽展、中部展、南部展）的發展脈絡及其對台灣美術發展的重要影響，2022年南部展獲「第12屆高雄文藝獎」，可見南部展長年在藝術推廣與發展的成就。

南部展表示，，今年度大展匯集53件會員作品及33件全國徵件得奬作品，類別為油畫、水彩、粉彩、壓克力、複合媒材、墨彩與膠彩等，全國徵畫金牌獎：范姜明華、銀牌獎：陳永清、銅牌獎：陳玉鳳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應