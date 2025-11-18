戰後高雄首畫會南部展 高市展出全國徵件作品

第73年南部展會員及全國徵件得奬作品，即日起在高市文化中心至真堂一、二館展出。（南部展提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕戰後高雄首個畫會「中華民國台灣南部美術協會」（簡稱「南部展」），第73年南部展會員及全國徵件得奬作品共86件，即日起至25日在高市文化中心至真堂1、2館展出。

「南部展」1953年由留日畫家劉啟祥等前輩畫家共同成立，1997年成為全國性立案藝術團體，提供南部地區及來自全台各地藝術家交流互動的重要平台，創立公募（徵畫）制度培育美術人才，積極投入美術傳承73年，開枝散葉，培育無數藝術家。

去年10月南部展受邀參加台中文化局「凝結核——縱貫北中南美術團體特展」，梳理70年以上美術團體（台陽展、中部展、南部展）的發展脈絡及其對台灣美術發展的重要影響，2022年南部展獲「第12屆高雄文藝獎」，可見南部展長年在藝術推廣與發展的成就。

南部展表示，，今年度大展匯集53件會員作品及33件全國徵件得奬作品，類別為油畫、水彩、粉彩、壓克力、複合媒材、墨彩與膠彩等，全國徵畫金牌獎：范姜明華、銀牌獎：陳永清、銅牌獎：陳玉鳳。

