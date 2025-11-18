自由電子報
藝文 > 即時

陳景容「巴黎/澎湖創作選集」澎湖發表會 明中午開放座位線上報名

2025/11/18 09:51

畫家陳景容多次重返望安，尋找創作靈感。（圖由洪棟霖提供）畫家陳景容多次重返望安，尋找創作靈感。（圖由洪棟霖提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「畫家陳景容的思念之心創作發表會」定於12月13日下午1時30分，在澎湖生活博物館演講廳舉辦，線上報名系統將於11月19日中午12時起開放報名。此次發表會是陳景容教授師生自2024年至2025年間在澎湖花宅及巴黎創作中精選64幅珍貴作品，編輯成2026明信片盒卡，以中、英、法3種語言傳達新年祝福。

陳景容畫作中濃濃的澎湖味，將製作成明信片。（圖由洪棟霖提供）陳景容畫作中濃濃的澎湖味，將製作成明信片。（圖由洪棟霖提供）

陳景容教授50年前在澎湖的學生藝術家王旭松老師的陪同下，曾遊歷澎湖創作。去年重返澎湖花宅，花宅聚落經法國在台協會選為福爾摩沙藝術駐村據點。陳景容師生與作家歐銀釧、攝影家也是前外交官呂慶龍大使展開「海洋花宅繪畫隨筆」，並舉辦「洄望，在海一方」陳景容澎湖特展。

今年3月接續在澎湖策辦「澎湖憶舊-陳景容師生展」，陳景容冬天再度跨海前往望安島的海邊，尋訪故友顏神靠校長家屬、唸歌耆老葉成仁、曾文明老師。今年6月陳景容前往巴黎進行年度創作，以巴黎街頭人生百態為創作，返回台灣後再回到望安參加海洋聚落藝文扎根，為花宅海邊美術館揭幕並贈畫給望安國小學生。

陳景容畢生致力於藝術教育，獲國美館遴選為台灣傑出藝術家、教育部藝術教育貢獻終身成就獎。發表會座位線上報名系統開放報名100位，額滿即停止受理申請。報名即贈送「巴黎/澎湖創作選集」明信片盒卡整套。

