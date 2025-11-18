奇美博物館推VR沉浸式體驗《消失的法老》 1秒置身古埃及

奇美博物館VR體驗《消失的法老》以古夫金字塔為場景，由哈佛專家團隊精準重現金字塔內部和周圍環境。（圖片版權：excurio）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館明年將與大英博物館攜手推出《埃及之王：法老》特展，引發話題及民眾搶購早鳥票，今（18）日再宣布將推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，讓民眾體驗1秒置身古埃及，穿越4500年的神祕冒險旅程，今起開放線上購票。

奇美博物館《埃及之王：法老》特展將於明年1月29日開展，館方也將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗節目《消失的法老》，該節目自2022年於巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗。

館方指出，《消失的法老》以古代世界7大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，長度約45分鐘，透過VR裝置，民眾可以抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰開羅的壯麗全景；甚至乘坐太陽船漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。

《消失的法老》與美國哈佛大學吉薩考古專案計畫團隊（Giza Project）合作，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集的數據與多年研究資料打造實景，透過虛擬引擎以1：1比例精確重建，歷時18個月完成。excurio開發的獨家技術更讓VR場景在300至1000平方公尺的空間中皆能運作，且能投射出其他參與者的影像。

《消失的法老》限8歲以上參與，明年1月29日至2027年1月10日登場，線上票680元，於官網獨家販售，凡購票即免費贈送常設展參觀。

