藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

感恩節在即 新北淡水分館規畫親子英文共讀活動

2025/11/18 15:19

新北市立圖書館長吳佳珊指出，為讓小朋友體驗節日，並結合英語學習，淡水分館與英語雜誌社合作，規畫「Reading Wonderland共讀嘉年華」系列活動。（新北市立圖書館提供）新北市立圖書館長吳佳珊指出，為讓小朋友體驗節日，並結合英語學習，淡水分館與英語雜誌社合作，規畫「Reading Wonderland共讀嘉年華」系列活動。（新北市立圖書館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕每年11月的最後一個週四是感恩節，新北市立圖書館長吳佳珊指出，為讓小朋友體驗節日，並結合英語學習，淡水分館與英語雜誌社合作，規畫「Reading Wonderland共讀嘉年華」系列活動；11月23日先推出「小小飛越探險家」書車市集暖身活動，22日「親子繪本共讀時光」與29日「角色小明星」，由英語雜誌社傳授英文選書、與孩子共讀英文繪本的技巧。

吳佳珊表示，在系列活動中，外籍教師將帶小朋友一邊學英文，一邊認識感恩節的歷史和習俗，系列活動由23日「小小飛越探險家」書車市集暖身活動打頭陣，以應景的「書香火雞」主題裝飾，帶大家感受濃濃的西方節慶氛圍，另外還有「集集樂─書車尋字」、「點點樂─親子創作點點畫」與「動手樂─故事機錄音」等親子活動，老師將透過英文繪本與感恩節故事，帶孩子認識感恩節活動。

親子英文閱讀活動部分，吳佳珊指出，邀請父母與孩子一同參與，22日「親子繪本共讀時光」與29日「角色小明星」活動中，英語雜誌社將告訴父母英文選書、與孩子共讀英文繪本的技巧，並透過角色扮演與情境朗讀讓孩子學習實用英語對話；詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，或電洽（02）2288-8294。

