首位法國人撰寫228研究專書 巴黎學者盧松獲台法文化獎

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今日公布第29屆「台法文化獎」，分別是台灣淡江大學法文系榮譽教授吳錫德，以及法國索邦大學文學院歷史學系副教授維克多‧盧松（Victor LOUZON），兩位得獎者都是學者，其中，盧松於2023年發表首部以法文深入探討228事件的研究專書，並於學校開設台灣史課程，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

根據文化部提供的資料，1986年生的盧松，在巴黎政治學院完成博士學位後，赴美國哥倫比亞大學進行博士後研究，發展出對台灣歷史的專業知識，特別是1945年的變革期。其研究專注於台灣的特殊歷史演進，台灣地處各大帝國與區域強權的交會點，挑戰了傳統的殖民概念與民族國家理論框架。

盧松發表於2023年的《祖國的擁抱：1947年台灣的去殖民化與暴力》，由高等社會科學研究院出版社發行，是首部以法文深入探討228事件、其歷史記憶，以及對台灣與中國各對立政權及日本3方關係史影響的專著。

做為索邦大學教師，盧松為大學部一年級至碩士班學生開設台灣史課程，並鼓勵有興趣的學生赴台持續進行研究。他指導過的學位論文主題包括中華民國針對聯合國教科文組織的相關作為，以及台灣半導體產業的發展。

盧松期待未來能帶領碩士班學生前來台灣進行實地研究、與中研院共同舉辦聯合學術會議，並推動228事件相關書籍的翻譯工作，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

