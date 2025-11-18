連續3年捐贈復康巴士 大地酒店以行動實踐永續關懷

大地酒店連續3年捐贈復康巴士，以行動實踐永續關懷。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕善行持續下去就蔚為美談，大地酒店是台北市內第1家捐贈復康巴士的飯店，從2023年開始這項公益活動，關懷身心障礙族群交通需求不間斷，今（18）日上午假台北市政府市政大樓西大門，再度捐贈價值近180萬元的復康巴士1輛，提供台北市身心障礙朋友更便捷、安全的交通服務，這是酒店連續第3年捐贈復康巴士，象徵企業對社會公益永續的堅定承諾，也持續為城市注入溫暖能量。

復康巴士全車都配備無障礙設備，方便身障者上下車及移動。（大地酒店提供）

今日捐贈儀式由台北市政府交通局副局長常華珍與社會局副局長林淑娥共同出席受贈，並回贈感謝狀予大地酒店，以表達對其長期投入公益的感謝。由於台北市的復康巴士使用頻率高，平均使用年限約5年，大地酒店連續3年以實際行動支持市府復康巴士汰舊換新計畫，讓更多身心障礙者能安心往返醫療院所與生活場所，協助減輕家庭照護負擔，讓公私協力推動和諧共融城市。

大地酒店董事長王雪梅（右4）率團隊參加復康巴士捐贈儀式，由台北市政府交通局副局長常華珍（右5）代表受贈。（大地酒店提供）

大地酒店表示：「公益不只是一時的感動，而是一份長久的承諾。連續3年捐贈復康巴士，是對身障朋友最直接的支持，也是對城市溫度的回饋。」將北投溫泉的汨湧暖意化做行動的能量，讓遊客想到北投，不只是溫熱身體的良質溫泉，還有對社會善意回饋、溫暖人心的正向力量。大地酒店強調，深期待透過這份持續的力量，讓溫暖能夠延伸到更多角落，並邀請更多企業與社會大眾共同響應，攜手打造一座更友善、更有愛的城市。更多飯店相關訊息詳詢大地酒店官網。

