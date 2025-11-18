自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月開展 11/26中午開放預約

2025/11/18 20:28

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12/12起在新港文化館 25號倉庫展出。（記者蔡宗勳攝）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12/12起在新港文化館 25號倉庫展出。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月份場次將於11月/26日中午12點開放報名。主辦單位文化總會指出，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽主視覺設計延續「一起旅行」的核心概念，融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海，強調巡展各站的地方特色。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」宣傳海報。（圖由文化總會提供）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」宣傳海報。（圖由文化總會提供）

文化總會表示，除延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，也將首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》，展場附近也將設置周邊商品銷售點，由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術BIGART，帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

文化總會說，台日友情第2站嘉義特展的展期為今年12月12日至明年5月17日（每週一休館），週二、週三上午9點到中午12點開放給嘉義縣市高中職以下學校團體預約，因而這兩天開放時間為中午12點到下午5點，週四至週日則是上午9點到下午5點，地點在新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號）。

文化總會指出，每梯次1小時，每天共8個梯次，為每整點為1梯次，從上午9點起至下午4點每梯次開放50人次，包括線上取票40人、現場取票10人。預約連結https://www.accupass.com/event/2511110933361459046339

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應