搶攻年菜外帶市場 福容大飯店推「駿馬報喜 福容滿堂」主題年菜

福容主廚齊聚，以「駿馬報喜 福容滿堂」為主題，聯手推出多款經典年菜。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕標榜全台據點皆可輕鬆取餐，一直是福容大飯店年菜外帶銷售優勢，今年福容大飯店以「駿馬報喜 福容滿堂」為主題，推出年菜外帶桌菜組合，多款象徵好運與富貴的年節佳肴一次滿足，並特別規畫「大家庭宴」與「小家庭組」兩款年菜組合；除了年菜，今年福容還攜手韓國百年品牌「正官庄」推出聯名雞湯──福容御品蔘雞湯，主打年節伴手禮，還有「雙蔘烏骨雞湯」與「胡椒豬肚雞湯」等冬季湯品料理包，讓消費者輕鬆圍爐享受星級年菜。

年菜外帶是福容主廚團隊秀手藝的最佳舞台，圖為福容台北一館推出的年菜外帶10人桌菜組合。（福容大飯店提供）

福容連鎖今年推出3款異國新春料理：金福培根嫩雞捲、皇家藍帶炸豬排及德意金脆豬腳盤。（福容大飯店提供）

年菜外帶也是福容主廚團隊秀手藝的最佳舞台，例如今年福容桃園機捷A8店的「開運鴻喜大拼盤」、福容漁碼店主打「茄汁乾煎海大蝦」、福容花蓮店推「黃金蟲草龍虎斑」、福容福隆店有自傲的「櫻蝦臘味珍珠米」；還有得獎推薦的福容台北二館「牛馬精神福容煲」，是以今年度獲台北國際牛肉麵節銀牌得獎作品蒜香腐乳牛肉湯為湯底，燉煮牛腩條融入紅白雙玉菜色。另外，福容桃園店的「咖哩蛋黃元寶酥」象徵財源滾滾、喜氣滿堂，還有象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」，都適合做為過年回娘家的伴手禮；至於嚴選上等干貝與櫻花蝦拌炒的「精選XO醬禮盒」、寓意步步高升的「港式臘味蘿蔔糕」與「懷舊家鄉芋頭糕」，每一口都是滿滿年味。

請繼續往下閱讀...

福容大飯店連鎖餐飲副總吳威德（左）與正官庄台灣法人長徐正烈，共同宣布推出聯名伴手禮「福容御品蔘雞湯」。（福容大飯店提供）

福容首度攜手韓國正官庄，推出年節伴手禮。（福容大飯店提供）

福容大飯店餐飲副總吳威德表示，今年連鎖也推出3款異國新春料理：「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」、「德意金脆豬腳盤」，期盼藉由今年推出多款全新年菜，可帶動整體業績成長3成。而今年最受矚目的亮點，莫過於福容首度攜手韓國百年品牌「正官庄」，共同推出聯名伴手禮「福容御品蔘雞湯」，嚴選6年根高麗蔘入湯，融合主廚祕製湯底，送禮或自用兩相宜，福容家會員再享會員分級折扣。正官庄台灣法人長徐正烈也表示，正官庄此次首度跨足料理包市場，看準台灣消費者對團圓年菜的重視，也看中福容在星級餐飲與年菜研發上的專業實力。透過結合雙方品牌優勢，希望為家庭帶來更便利、更具健康的年節伴手禮。更多相關訊息詳詢福容大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法