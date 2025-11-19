自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「摩登嘉義」特展嘉義文學館登場 文學、音樂、繪畫感受摩登日常

2025/11/19 14:19

展場以摩登咖啡店呈現嘉義日常風景。（嘉義市文化局提供）展場以摩登咖啡店呈現嘉義日常風景。（嘉義市文化局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市文化局「摩登嘉義，就是我的日常風景」特展，即日起至明年2月28日登場，將在舊東門派出所「嘉義文學館：東門町1923」及文化局圖書館一樓2個展區，展現逾18名創作者、30件作品，從文學、音樂、繪畫3條軸線描繪嘉義的摩登日常。

市長黃敏惠表示，嘉義在1933年以「全島第一摩登車站」聞名，此次推出「摩登嘉義，就是我的日常風景」特展，以嘉義歷史、城市生活與當代創作品，交織出300年的城市氣質，今天「摩登」不再只是歷史的詞彙，而是一種與生活緊密相連的美感態度。

文化局長謝育哲說，展覽規畫「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」3大主題，由作家吳明倫、音樂創作人廖士賢、插畫家東駿，帶領18位創作者，用文字、音樂旋律、畫筆重新描繪嘉義；展覽主視覺由設計師賴佳韋操刀，以「桃城」為靈感，融入昭和時期喫茶店視覺語彙，以一顆象徵逗點的桃子牽起文學與設計，展現嘉義城市創意的多重樣貌。

展間可聽到音樂創作人廖士賢的即興創作歌曲。（嘉義市文化局提供）展間可聽到音樂創作人廖士賢的即興創作歌曲。（嘉義市文化局提供）

策展單位平凡製作表示，展區以咖啡店、黑膠唱片行到城市光景等場景布置，結合創作者的文字書冊、手稿、錄音設備與學員作品，讓觀眾有如走進咖啡店、黑膠唱片行，翻閱、戴耳機聆聽感受；摩登美學展區以插畫捕捉城市白天至夜晚的光影、建築線條，呈現嘉義摩登風景。

平凡製作表示，文化局圖書館一樓衛星展場，以「創作者書桌」意象，展示3位參展者創作手稿、工具與過程紀錄，讓民眾在閱讀與觀展之間，走入創作者的日常。

