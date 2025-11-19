自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

12/13新竹縣東興圳光藝節 200名學童用夢想創作閃耀水岸

2025/11/19 14:21

東興國小學童參與2025東興圳光藝節藝術創作。（新竹縣政府提供）東興國小學童參與2025東興圳光藝節藝術創作。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025東興圳光藝節即將於12月13日登場，今年主題為「一閃一閃亮晶晶」，串起城市夜色與童年的記憶，六家、東興、興隆與嘉豐等4所國小，共約200名學童應邀參與創作，以「願望與夢想」為題揮灑創意，在東興圳水岸間綻放成閃爍的光。

2025東興圳光藝節以「一閃一閃亮晶晶」為題，串起城市夜色與童年的記憶，六家國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意。（新竹縣政府提供）2025東興圳光藝節以「一閃一閃亮晶晶」為題，串起城市夜色與童年的記憶，六家國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意。（新竹縣政府提供）

縣長楊文科表示，「2025東興圳光藝節」不只是光影藝術的饗宴，更是一場屬於孩子們的夢想聚會。縣府將持續推動文化與教育的結合，讓藝術走進生活，讓夢想在星光與水影之間閃閃發亮。

文化局指出，共創課程分為「觀察」、「創作」與「命名」3個階段，啟發學童將生活中的想像化為藝術。孩子們在土星燈球與風車上揮灑色彩，親手編織竹燈籠，創作出閃耀的《亮晶晶小怪獸》，並在作品上寫下屬於自己的願望。當夜幕降臨，竹籠燈、星球燈、風車燈與閃亮燈片一一亮起，孩子的夢想也隨風閃爍，在東興圳匯成一條溫柔的星河。

興隆國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意。（新竹縣政府提供）興隆國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意。（新竹縣政府提供）嘉豐國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意，在東興圳水岸間綻放成閃爍的光。（新竹縣政府提供）嘉豐國小學童以「願望與夢想」為題揮灑創意，在東興圳水岸間綻放成閃爍的光。（新竹縣政府提供）

文化局長朱淑敏表示，光藝節共創計畫讓藝術從校園延伸到公共場域，培養孩子的觀察力、創造力與表達力，讓文化教育向下扎根。這不僅是藝術教育的實踐，更象徵文化平權與社會共融的具體展現，讓每一份天真與想像都能被看見、被照亮。詳細活動資訊請關注「東興圳光藝節」臉書。

