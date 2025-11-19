自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

泰雅博物館接軌國際 與維也納世界博物館深化合作

2025/11/19 14:23

烏來泰雅族博物館營運邁入第20年，展示泰雅族傳統文化。（原民局提供）烏來泰雅族博物館營運邁入第20年，展示泰雅族傳統文化。（原民局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕烏來泰雅博物館營運邁入第20年，新北市政府今年與維也納世界博物館簽署合作備忘錄，將展開典藏品合作與策展支援，共享出版品與數位資源，未來將與歐洲博物館深化合作、接軌國際，建立「原民文化國際策展平台」，拓展烏來原民的觀光競爭力。

烏來泰雅族許多織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構的美感。（原民局提供）烏來泰雅族許多織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構的美感。（原民局提供）

新北市原住民行政局局長林瑋茜Siku Yaway今天在市政會議報告指出，泰雅博物館典藏近300件珍貴文物，開館以來以在地泰雅族文化為主，2018年烏來耆老高茂源捐贈35件傳統器物給泰博館，2024年前往台大人類學博物館啟動跨館調查研究，針對「烏來區泰雅屈尺群傳統服飾」進行織紋分析及建檔，今年首度組織海外考察團隊，辦理歐洲博物館典藏泰雅族文物調研。

林瑋茜Siku Yaway表示，泰博館作為烏來文化的記憶載體，館方以高茂源捐贈的4件泰雅族織布為研究標的，前往台大人類學博物館進行跨館研究，並完成1件泰雅族披肩重製；在調研過程中，發現許多織品將平織、浮織與挑花技法結合，呈現複合結構的美感與技術。

她說，去年底歐洲博物館研究員到訪泰博館，開啟台歐文化交流契機，實地調研25件泰雅族織品，並與維也納世界博物館簽署MOU，未來將進行學術交流與知識共享、典藏品合作與策展支援、出版品與數位資源共享、舉辦學術與教育活動等。

烏來地區的泰雅族織品2022年首度進行織紋分析調查。（原民局提供）烏來地區的泰雅族織品2022年首度進行織紋分析調查。（原民局提供）

新北市長侯友宜表示，泰雅文化不管是在編織、金屬以及各項傳統工藝都展現出泰雅族人跟這塊土地永續美好的一面，泰博館是重要的編織歷史代表，最近跟維也納博物館介接，希望原住民的編織文化和歷史傳承跟世界接軌，促進烏來的觀光休閒產業發展。

