藝文 > 即時

蛋餅香、炭烤味與大冰奶！「台北早餐大王」蒐集50家早餐店 端出台北人清晨記憶

2025/11/19 13:09

《台北早餐大王》真芳早餐編輯部著。（積木文化提供）《台北早餐大王》真芳早餐編輯部著。（積木文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北清晨的香味總是準時報到。鐵板上蛋餅的邊緣微脆、炭烤吐司在鐵網上留下熱痕、米漿與大冰奶的溫度在紙杯或塑膠袋裡搖晃，這些「台北早餐」味道，是城市最溫和也最日常的晨間喚醒服務。由真芳碳烤吐司創辦人張文哲發起、大洋製作策畫、積木文化出版的《台北早餐大王》，從看似普通的「台式早餐」開始，用更深的城市角度，重新理解台北人為何如此依賴這份清晨的味覺記憶。

張文哲曾是導遊，擅長閱讀城市。他把這樣的觀察移向「台北早餐文化」：從百年飲食史、庶民早餐的進化，到今日早餐店如何在市場變動中轉身。書中收錄五十家「台北早餐推薦」名單，從阜杭豆漿、永和豆漿，到早安美芝城與新一代獨立早餐店，呈現出屬於台北的早餐地圖。這些店家不僅代表味道，也代表一段地方故事。有人記得搬到外縣市後第一個想念的竟是一份蛋餅；有人記得學生時代每天清晨騎車買豆漿的畫面；有人在早餐店看見一座城市的步調與階級、情緒與節奏。

書中另延伸至產業端的深度探索，譬如超商如何開發早餐新品、供應鏈怎麼讓大冰奶口味維持一致、早餐職人如何用手勁與火候掌控品質......等，這些細節組成一張巨大的「台式早餐產業系統」，展示台北如何在清晨把庶民飲食做到極致。

從鐵板的滋滋聲到豆漿店的蒸氣、從永和豆漿的文化背景到早餐散步路線，閱讀《台北早餐大王》像進行一次緩慢的早晨散步。那些看似尋常的滋味，原來都訴說一座城市的呼吸方式，輕聲提醒：日常中的平凡之物，也能擁有一部屬於自己的文化誌。

