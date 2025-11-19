國際藝術家來松菸駐村創作 《上牆Hit the Wall》28日正式開展

本次邀請知名藝術家李承道擔任總策展人，他強調，此次「上牆」不僅是公共藝術的創作，更是一場跨文化的城市共創計畫，藉由藝術交流強化台北的城市文化品牌。（道道藝術商號提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕打造國際青年藝術家互動平台，台北市青年局招募國外青年藝術家來台北駐地創作，匯聚塗鴉、壁畫等視覺藝術，或裝置藝術、複合媒材藝術等類型的創作者，總計76位來自27個國家的藝術家進行申請，最終選出8位藝術家，11月中旬陸續開始在松山文創園區進行創作，作品將在11月28日正式展出。本次邀請知名藝術家李承道擔任總策展人，他強調，此次「上牆」不僅是公共藝術的創作，更是一場跨文化的城市共創計畫，藉由藝術交流強化台北的城市文化品牌。

菲律賓藝術家Bitto的創作。（北市青年局提供）

今年計畫以《上牆Hit the Wall》為策展主題，深度地探討以「牆」做為城市邊界與文化記憶載體的意義。計畫將匯集國內外知名塗鴉與壁畫藝術家共同創作，期望透過來自不同地方的藝術家視角，將台北的歷史紋理、社區故事、庶民語彙與未來想像，實踐為可閱讀與對話的視覺場域，並由知名藝術家李承道擔任總策展人。

比利時藝術家PSOMAN的創作。（北市青年局提供）

李承道在2009年獲得村上隆 GEISAI 藝術大獎，自此作品橫跨歐美與亞洲多個國家與城市，其獨特的視覺語彙與創作能量備受國際藝壇關注。李承道說，從整體策展概念、藝術家媒合到創作方向皆親自把關，經過專業遴選後，「上牆」邀集8位具有潛力與國際視野的藝術家來台駐村，包含以色列、菲律賓、比利時、日本、立陶宛、加拿大、克羅埃西亞等國，共同美化松菸園區的公共空間。

作品為來自以色列的藝術家GOME ALON所創作，夜間打燈有美感。（記者孫唯容攝）作品為來自以色列的藝術家GOME ALON所創作，夜間打燈有美感。（記者孫唯容攝）

李承道也特別為本計畫設計一套專屬色彩系統與配色指南，提供藝術家共享的視覺語彙，使8組作品在保有個別風格的同時，仍能呈現一致性的城市氣味與主題精神。他表示，8位來自世界各地的藝術家各自代表不同的文化視角，抵達台北後，「我帶領他們在大稻埕與城市的街區走讀，感受台北的氣味、節奏和生活紋理，並將這些體驗轉化成創作。希望透過壁畫，讓世界看到台北，也透過藝術家的國際擴散，讓更多海外觀眾理解並認識這座城市。」

