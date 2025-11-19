尋找客家故事創作魂！客委會3大徵件總獎金近千萬

客委會主委古秀妃今天宣布3大客家創作活動徵件起跑，總獎金近千萬元。（客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家創作者看過來！客委會主委古秀妃今宣布「客家影像故事」系列徵件活動開跑及全國首屆「客語短劇比賽」增設比賽組別等3大活動起跑，獎金最高可達50萬至70萬元，盼能邀請更多人走進客家世界，從生活中尋找創作靈感，把身邊大小事變成故事，演繹出充滿創意的客家式對白。

為鼓勵大家記錄客家人更多元、更貼近生活的故事，客委會辦理「客家影像故事徵件」及「客家影像畢業製作孵育計畫徵選」2大影像徵集活動。前者活動對象包含社會組及學生組，範圍最小至國小生，不分年齡老少共同參與。另值得關注的是，若參賽者以年度主題「水」進行創作，將有機會獨得高達50萬元獎金，競賽總獎金310萬元，活動詳情可至官網（https://pse.is/8ckx57）查詢。

請繼續往下閱讀...

另外，「客家影像畢業製作孵育計畫徵選」則是鎖定高中職以上畢業製作學生，提供優秀隊伍50萬元輔導金，於製作完成後進行決賽，額外提供20萬元首獎及15萬元客語表現評審團特別獎等獎項，單件作品最高可獲得70萬元，總獎金上看565萬元。活動將於明年6月起報名，相關資訊可至官網（https://pse.is/8cqv6c）查詢，期盼學生用最日常的鏡頭，說出最動人的故事。

此外，「2026客語短劇比賽」是客委會首次以短劇為主題舉辦比賽，原賽制規則要求每隊須達三分之一以上為25歲以下之「後生組」，今公布增設「一般組」，不限年齡，以鼓勵更多人將生命中最有趣、最感動、最離奇或最溫暖的片段搬上舞台，讓觀眾在笑聲與感動之中，感受客家文化的真實與親切，總獎金亦提升至80萬元，詳情可至官網（https://pse.is/8ckmu5）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法