自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

尋找客家故事創作魂！客委會3大徵件總獎金近千萬

2025/11/19 15:52

客委會主委古秀妃今天宣布3大客家創作活動徵件起跑，總獎金近千萬元。（客委會提供）客委會主委古秀妃今天宣布3大客家創作活動徵件起跑，總獎金近千萬元。（客委會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家創作者看過來！客委會主委古秀妃今宣布「客家影像故事」系列徵件活動開跑及全國首屆「客語短劇比賽」增設比賽組別等3大活動起跑，獎金最高可達50萬至70萬元，盼能邀請更多人走進客家世界，從生活中尋找創作靈感，把身邊大小事變成故事，演繹出充滿創意的客家式對白。

為鼓勵大家記錄客家人更多元、更貼近生活的故事，客委會辦理「客家影像故事徵件」及「客家影像畢業製作孵育計畫徵選」2大影像徵集活動。前者活動對象包含社會組及學生組，範圍最小至國小生，不分年齡老少共同參與。另值得關注的是，若參賽者以年度主題「水」進行創作，將有機會獨得高達50萬元獎金，競賽總獎金310萬元，活動詳情可至官網（https://pse.is/8ckx57）查詢。

另外，「客家影像畢業製作孵育計畫徵選」則是鎖定高中職以上畢業製作學生，提供優秀隊伍50萬元輔導金，於製作完成後進行決賽，額外提供20萬元首獎及15萬元客語表現評審團特別獎等獎項，單件作品最高可獲得70萬元，總獎金上看565萬元。活動將於明年6月起報名，相關資訊可至官網（https://pse.is/8cqv6c）查詢，期盼學生用最日常的鏡頭，說出最動人的故事。

此外，「2026客語短劇比賽」是客委會首次以短劇為主題舉辦比賽，原賽制規則要求每隊須達三分之一以上為25歲以下之「後生組」，今公布增設「一般組」，不限年齡，以鼓勵更多人將生命中最有趣、最感動、最離奇或最溫暖的片段搬上舞台，讓觀眾在笑聲與感動之中，感受客家文化的真實與親切，總獎金亦提升至80萬元，詳情可至官網（https://pse.is/8ckmu5）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應