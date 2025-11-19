自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南府城300年「iF300+1」開展 邀大家共創下一頁

2025/11/19 18:14

民眾可寫下對城市的發展意見與未來想像。（南市美術館提供）民眾可寫下對城市的發展意見與未來想像。（南市美術館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年正逢台南府城建城300年，「iF300+1 府城建城300的昔年 今年 來年」展覽，今（19）日在台南市美術館開展。策展團隊以「+1」象徵城市向未來延伸的想像，邀請大家在回望300年歷史的此刻，也為府城的下一個百年加上自己的創意與行動。

此次展覽由「iF300 辦公室」與台南市美術館共同主辦，聚焦府城的歷史脈絡、當代故事與民間力量。內容橫跨文化、教育、藝術、環境與社群領域，從小型工作坊、校園課程、歷史情境劇，到大型走讀、互動體驗，呈現府城跨世代的城市參與，讓觀眾能以自己的方式理解與感受城市生命力。

古都保存再生文教基金會執行長顏世樺表示，「iF300+1」由公部門、公民團體、學校、宗教團體、社造與NGO、商圈及社區共同策畫。「展覽不只是回顧，更是一封面向未來的邀請函，希望市民在年末一起『湊一腳』，為城市的未來添上想像的+1。」

「歡迎門」裝置，再現古城門意象。（南市美術館提供）「歡迎門」裝置，再現古城門意象。（南市美術館提供）

展覽也從展場向外延伸，規劃城市發展主題的座談、走讀與跨區域活動，引導民眾從不同角度理解府城的歷史層次與未來方向。同時，文化資產管理處亦展出「府城城垣節」藝術家打造的「歡迎門」裝置，再現古城門意象，並透過線上線下平台蒐集各界意見，讓城市的多元視角在討論間交會，持續累積未來藍圖的能量。

值得一提的是，展覽也扣連台南邁向2050淨零排放的城市行動路徑，帶領民眾認識府城如何與全球淨零目標接軌，並思考個人在日常生活中可採取的永續行動。策展團隊希望透過參與式策展，讓觀眾不再只是看展的人，而是城市未來的共同書寫者。

民眾到場打卡並寫下個人的「iF」願望，可領取「一府紀念帽」。（南市美術館提供）民眾到場打卡並寫下個人的「iF」願望，可領取「一府紀念帽」。（南市美術館提供）

民眾到場還可打卡「圍城」、寫下個人的「iF」願望，並領取「一府紀念帽」，象徵參與城市共創的起點，每一個「+1」，都將成為城市未來的推力。

「iF300+1」展期自即日起至明（2026 ）年12月14 日止。

