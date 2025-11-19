自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

30年國藝會將搬進「空總」國定古蹟 新增任務受關注

2025/11/19 22:00

國藝會將於2026年搬進空總「舊辦公大樓」2樓部分空間，圖為修復後的外觀。（記者凌美雪攝）國藝會將於2026年搬進空總「舊辦公大樓」2樓部分空間，圖為修復後的外觀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於台北市仁愛路與建國南路交叉口的「空總當代文化實驗場」，最早為日治時期的台灣總督府工業研究所於1937年設計興建，1950年改為國防部空軍總司令部，因此，即便已於2018年由文化部台灣生活美學基金會進駐營運，至今仍多被簡稱為「空總」。

文化部長李遠在國藝會30週年茶會說明對國藝會進駐空總的期許。（記者凌美雪攝）文化部長李遠在國藝會30週年茶會說明對國藝會進駐空總的期許。（記者凌美雪攝）

原辦公室就在「空總」仁愛路對面的國家文化藝術基金會，日前慶祝成立30週年，文化部長李遠開心宣布，國藝會將於2026年搬進空總剛修復完成的國定古蹟，即台灣總督府工業研究所的「舊辦公大樓」，期許以國藝會這樣具代表性的單位，扮演核心角色，提供空間讓藝文界人士在此進行交流。

這除了是國藝會30年來首次搬家，對空總來說，也是別具意義，因為繼工業與國防用途之後，這片總面積7.15公頃的園區，過渡到文化場域的過程，歷經了將近20年的陣痛，從廢棄建築的修復，到引進營運單位，終於有了現今拆除圍牆且空間陸續活化的光景。

「舊辦公大樓」歷經長時間修復，還曾將修復的鷹架打造成光影藝術裝置。（記者凌美雪攝）「舊辦公大樓」歷經長時間修復，還曾將修復的鷹架打造成光影藝術裝置。（記者凌美雪攝）

「舊辦公大樓」與比鄰的「戰情大樓」，是空總園區10餘棟建築的其中2棟，曾於修復期間變身為光影秀藝術裝置，成為2023年文博會的視覺焦點；2024年3月獲公告指定為「國定古蹟」。國藝會將於2026年成為首先進駐「舊辦公大樓」的單位，國藝會董事長林淇瀁表示，「進駐到這個具備特殊意義與任務的場域，也宣示了在與文化部的夥伴關係下，擴大公共服務的量能，將成為國藝會的全新目標。」

雖然「舊辦公大樓」於全區佔地不算大，但位處空總核心區域，搬進空總的國藝會，將增加公共空間，但受限於古蹟使用的限制，上班的方便性未必堪比現在租用的商業大樓；此外，國藝會如何由一個專注於補助的辦公單位，擴大增加開放交流場域的功能，未來也備受注目。

