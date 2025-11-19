不讓鼓聲沉寂 那些把一生獻給陣頭的台南師父們

94歲施榮泰是今年受獎者最年長的陣頭師父。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在台南廟埕與村落之間，有一群人默默守著屬於這片土地的節奏。他們不常是鏡頭焦點，也不常站在舞台中央，卻用數十年如一日的身影，讓陣頭的鼓聲從未停歇。

為推廣陣頭文化、肯定長年默默付出的藝師，南市文化局自去（2024）年訂定《表揚資深陣頭傳承者作業要點》，遴選出15位獲獎者，今年再有12位資深傳承者通過審查，他們橫跨不同地區與陣頭體系，但共同點以熱情與專業守護台南的陣頭文化。

溪南寮金獅陣教練黃水樹，師徒傳承發揮陣頭文化。（南市文化資產管理處提供）姑媽宮宋江陣教練黃銀錠，守護土地文化。（南市文化資產管理處提供）。

今年的獲獎者包括：施榮泰（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（九龍殿等多陣宋江陣教練）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭教練）、黃水樹（溪南寮金獅陣）與黃登圍（溪南寮金獅陣）。

九龍殿林坤炎教練，功力深厚。（南市文化資產管理處提供）90歲吳庚生教練自15歲參與普陀寺南樂清和社，迄已長達75年歲月。（南市文化資產管理處提供）

這群資深藝師不只技藝精湛，更是文化傳承的關鍵力量。94歲的施榮泰是這次受獎年紀最長的傳承者；90歲的吳庚生自15歲進入普陀寺南樂清和社，累積超過75年資歷，是陣頭界的活字典。林坤炎自民國60年代起指導10多支宋江陣與金獅陣，貢獻深厚；而王枝雄更將陣頭帶進國中小及大專院校，讓藝陣文化從廟埕走向校園，扎根年輕世代。

這些教練長期投入演訓、籌組、教學，許多人從少年時期一路堅持到如今，仍在前線帶領後輩。他們的存在，不只讓技藝得以延續，也讓陣頭文化的精神「凝聚、信仰、團結」在台南持續生根。

南市文化局長黃雅玲表示，台南是台灣陣頭文化的重要發源地，陣頭是信仰力量的展現，也是社區情感的連結。市府未來會持續透過表揚制度，鼓勵更多藝師投入傳承，也希望吸引更多青年加入，讓台南的藝陣文化代代相傳。

