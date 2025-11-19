自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

不讓鼓聲沉寂 那些把一生獻給陣頭的台南師父們

2025/11/19 21:12

94歲施榮泰是今年受獎者最年長的陣頭師父。（南市文資處提供）94歲施榮泰是今年受獎者最年長的陣頭師父。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在台南廟埕與村落之間，有一群人默默守著屬於這片土地的節奏。他們不常是鏡頭焦點，也不常站在舞台中央，卻用數十年如一日的身影，讓陣頭的鼓聲從未停歇。

為推廣陣頭文化、肯定長年默默付出的藝師，南市文化局自去（2024）年訂定《表揚資深陣頭傳承者作業要點》，遴選出15位獲獎者，今年再有12位資深傳承者通過審查，他們橫跨不同地區與陣頭體系，但共同點以熱情與專業守護台南的陣頭文化。

溪南寮金獅陣教練黃水樹，師徒傳承發揮陣頭文化。（南市文化資產管理處提供）溪南寮金獅陣教練黃水樹，師徒傳承發揮陣頭文化。（南市文化資產管理處提供）姑媽宮宋江陣教練黃銀錠，守護土地文化。（南市文化資產管理處提供）。姑媽宮宋江陣教練黃銀錠，守護土地文化。（南市文化資產管理處提供）。

今年的獲獎者包括：施榮泰（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（九龍殿等多陣宋江陣教練）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭教練）、黃水樹（溪南寮金獅陣）與黃登圍（溪南寮金獅陣）。

九龍殿林坤炎教練，功力深厚。（南市文化資產管理處提供）九龍殿林坤炎教練，功力深厚。（南市文化資產管理處提供）90歲吳庚生教練自15歲參與普陀寺南樂清和社，迄已長達75年歲月。（南市文化資產管理處提供）90歲吳庚生教練自15歲參與普陀寺南樂清和社，迄已長達75年歲月。（南市文化資產管理處提供）

這群資深藝師不只技藝精湛，更是文化傳承的關鍵力量。94歲的施榮泰是這次受獎年紀最長的傳承者；90歲的吳庚生自15歲進入普陀寺南樂清和社，累積超過75年資歷，是陣頭界的活字典。林坤炎自民國60年代起指導10多支宋江陣與金獅陣，貢獻深厚；而王枝雄更將陣頭帶進國中小及大專院校，讓藝陣文化從廟埕走向校園，扎根年輕世代。

這些教練長期投入演訓、籌組、教學，許多人從少年時期一路堅持到如今，仍在前線帶領後輩。他們的存在，不只讓技藝得以延續，也讓陣頭文化的精神「凝聚、信仰、團結」在台南持續生根。

南市文化局長黃雅玲表示，台南是台灣陣頭文化的重要發源地，陣頭是信仰力量的展現，也是社區情感的連結。市府未來會持續透過表揚制度，鼓勵更多藝師投入傳承，也希望吸引更多青年加入，讓台南的藝陣文化代代相傳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應