演繹奢華與溫馨交織的美好滋味 「橋山·壽喜燒」開啟秋冬盛宴篇章

橋山不只外觀日式風情濃厚，餐廳內部也充滿日本元素。（橋山·壽喜燒提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近日和雨絲一起沁入的寒意，讓人的心與胃湧現對溫熱美食的渴求，居台北大安區靜巷的「橋山·壽喜燒」，以料理職人的敏銳直覺洞悉饕客們的味覺需求，即日起翻開秋冬盛宴篇章，歡迎大家入內品嘗當季「旬」之味。

橋山採專人桌邊服務，提供客人專業的尊寵獨享美食體驗。（橋山·壽喜燒提供）

純白清水模外牆與木格柵門面，沿著碎石小徑步入，「靜與距」概念設計的獨立包廂，柔和燈光、寬敞桌距，都是為了讓人愉快享受美食。2024年開幕的「橋山·壽喜燒」，從外到內均洋溢日式氛圍，標榜源自日本東京人形町的百年壽喜燒，以細膩職人手藝，嚴選日本頂級A5和牛及各種頂級食材，專人桌邊服務細緻掌握火候與節奏，讓每一次用餐都成為專屬饗宴，至今已成為台北人氣預約名店。秋日盛宴開場，雙前菜端出「紀州梅愛玉干貝」和「鮭魚卵豆腐」，還可加價升級「雲丹干貝柿種魚子醬」。

熱鍋「炒糖」至焦糖化，香甜滋味能讓肉片更美味。（橋山·壽喜燒提供）

「橋山·壽喜燒」以頂級和牛等高級食材擄獲饕客的心。（橋山·壽喜燒提供）

受過訓練的服務員邊解說邊在炙熱鑄鐵鍋上輕抹一層牛油，撒上琥珀色三溫糖進行炒糖，肉片在焦糖香氣中緩緩煎烤，再倒入以日式小豆島醬油與壽喜燒醬汁調製的黃金比例醬汁、以自製昆布水提香的高湯，讓整體味道更加醇厚。牛肉是美味壽喜燒的主角，橋山頂級「松銘柄牛」，精選來自米澤、宮崎與近江等產地的日本A5和牛，將牛肉的鮮美與壽喜燒的醬香融合，蘸上專人現打蛋汁，增添味覺豐富度。接續牛肉滿足味蕾的是特製「綜合菜盤」，嚴選日本大蔥、蒟蒻絲、各種季節蔬菜與日本鱈寶，還有套餐的「京都日式滑蛋蓋飯」，金黃滑蛋覆蓋熱騰騰米飯，粒粒分明的米香浸潤醬汁，讓每次動筷都忍不住伴隨讚嘆。

秋季單點奢華版「爆量極上雲丹丼」，放上滿滿海膽、鮭魚卵。（橋山·壽喜燒提供）

限定版「松露香焰龍蝦」。（橋山·壽喜燒提供）

整套餐吃得意猶未盡，還可加價購「松露香焰龍蝦」、「月見牛舌飯」；秋季單點奢華版「爆量極上雲丹丼」，大份量適合6人共享，即日起至2026年1月31日限期供應，特製醋飯鋪上海量鮭魚卵，再放上滿滿日本海膽，搭配鹹香魚子醬點綴，加碼送北海道干貝1份。餐期最後以「銅鑼燒」、「伯爵紅茶巴斯克蛋糕」滿足老饕們的另一個甜點胃，濃郁巴斯克蛋糕撒上炙燒的日本上白糖，搭配馬斯卡彭起司、鮮奶油；飲品可搭配熱鐵觀音或熱抹茶，醇厚茶香降低肉類油膩，回甘茶香令人難忘。

