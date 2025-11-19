《釧兒》10年回歸更狠了！搖滾樂混搭歌仔戲 阿強與釧兒禁忌情感更濃烈

《釧兒》劇中有許多動人的魔幻場景。（音速媒合提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由躍演製作的原創音樂劇《釧兒》十週年旗艦劇院版，即將在11月22日至11月30日於台北表演藝術中心（北藝中心）登場！此劇改編自澎恰恰原創故事的音樂劇，以台灣傳統歌仔戲為背景，巧妙融合了西方音樂劇敘事與當代音樂風格，帶領觀眾穿梭於廟埕文化、戲班日常，以及一段跨越時空的淒美愛情。

《釧兒》的故事以「戲中戲」結構展開，描寫戲班青年阿強在準備夜戲時，意外翻出封存的《薛平貴與王寶釧》劇本，並與神秘女孩「釧兒」相遇。隨著排戲與演出的交錯，戲裡戲外的情感逐步拉近，最終揭開一段橫跨生死的約定，作品核心圍繞著愛、遺憾與傳承三大主題推演。

《釧兒》劇中有許多關於台灣傳統廟埕文化的趣味場景。（音速媒合提供）

此次10週年新版可說是全面升級，導演兼藝術總監曾慧誠領軍，攜手作曲家李哲藝、新生代音樂創作者康和祥及編劇梁越玲，在劇本、音樂與舞台設計上都進行了大幅更新。曾慧誠受訪時表示，新版《釧兒》希望能讓觀眾感受到「當代感」。他指出，當代歌仔戲持續隨時代演進，而有不同的樣貌，「近年外台戲更加入許多新元素，既大膽也求突破，因此我們決定重新編曲，反映這十年期間，對於傳統戲曲的理解與語境變化，不單只是重演舊作。」至於選用搖滾元素的原因，他說明：「搖滾很能代表角色心中某種強烈動機，也能促使演員在表演中更願意往前推動情感。這樣的聲響強度也增強了戲劇推進。」

曾慧誠提到，新版另一具代表性的調整，在於敘事重心微調，以及舞台呈現的更新，同時讓角色阿強的心理狀態更鮮明。他補充，《勸世三姊妹》的經驗讓他重新思考導演技術與舞台工具如何服務故事，「十年後再次回到這部作品，我希望自己能更掌握敘事邏輯，也能更清楚舞台操作背後希望達成的效果，其實是一次自我挑戰。」

