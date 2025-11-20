自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

混障綜藝團以藝術綻放生命 11/29新營文化中心公益演出

2025/11/20 18:08

混障綜藝團11月29日下午2點將在新營文化中心公益演出。（新營文化中心提供）混障綜藝團11月29日下午2點將在新營文化中心公益演出。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕由身障表演藝術家組成的「混障綜藝團」，11月29日下午2點將在新營文化中心舉辦《用生命感動生命有愛無礙的藝術饗宴》公益表演，採索票入場，前500位入場有禮物，綜藝團盼演出讓觀眾體會到生命的韌性與美好，感受到愛與包容的力量。

混障綜藝團團員展現不只是精湛的表演技巧，更是面對挑戰時的勇氣與毅力，啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。（新營文化中心提供）混障綜藝團團員展現不只是精湛的表演技巧，更是面對挑戰時的勇氣與毅力，啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。（新營文化中心提供）

混障綜藝團團員包含肢障、視障、聽語障、腦性麻痺等多元身心特質者，團員突破身體限制，以音樂、舞蹈與戲劇等多元藝術形式，在舞台上展現生命的韌性與光彩，證明障礙從來不是追求夢想的阻礙，而是淬鍊生命厚度的養分。

新營文化中心指出，多年來，混障綜藝團的足跡遍布全台各地，從校園、醫院、社區到文化場館，以真誠動人的演出感動了無數觀眾，他們傳遞「不放棄、珍惜生命」的核心信念，讓每一場演出都成為生命教育的最佳示範，尤其在舞台上，團員們展現不只是精湛的表演技巧，更是面對挑戰時的勇氣與毅力，啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。

新營文化中心說，混障綜藝團11月29日的公益表演，不僅是一場藝術表演，更是一場深刻的生命對話，團員們將用笑容、肢體與聲音，詮釋出生命的多樣性與無限可能，證明「人生沒有設限，勇氣可以超越一切。」歡迎民眾攜家帶眷前來觀賞，為團員加油，可到文化中心一樓服務台索票入場。活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應