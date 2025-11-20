混障綜藝團以藝術綻放生命 11/29新營文化中心公益演出

混障綜藝團11月29日下午2點將在新營文化中心公益演出。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕由身障表演藝術家組成的「混障綜藝團」，11月29日下午2點將在新營文化中心舉辦《用生命感動生命——有愛無礙的藝術饗宴》公益表演，採索票入場，前500位入場有禮物，綜藝團盼演出讓觀眾體會到生命的韌性與美好，感受到愛與包容的力量。

混障綜藝團團員展現不只是精湛的表演技巧，更是面對挑戰時的勇氣與毅力，啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。（新營文化中心提供）

混障綜藝團團員包含肢障、視障、聽語障、腦性麻痺等多元身心特質者，團員突破身體限制，以音樂、舞蹈與戲劇等多元藝術形式，在舞台上展現生命的韌性與光彩，證明障礙從來不是追求夢想的阻礙，而是淬鍊生命厚度的養分。

新營文化中心指出，多年來，混障綜藝團的足跡遍布全台各地，從校園、醫院、社區到文化場館，以真誠動人的演出感動了無數觀眾，他們傳遞「不放棄、珍惜生命」的核心信念，讓每一場演出都成為生命教育的最佳示範，尤其在舞台上，團員們展現不只是精湛的表演技巧，更是面對挑戰時的勇氣與毅力，啟發觀眾重新思考生命的價值與意義。

新營文化中心說，混障綜藝團11月29日的公益表演，不僅是一場藝術表演，更是一場深刻的生命對話，團員們將用笑容、肢體與聲音，詮釋出生命的多樣性與無限可能，證明「人生沒有設限，勇氣可以超越一切。」歡迎民眾攜家帶眷前來觀賞，為團員加油，可到文化中心一樓服務台索票入場。活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

