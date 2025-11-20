自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

沈慶京涉案遭起訴 文化部急撤文馨獎獲獎資格

2025/11/20 18:22

第17屆文馨獎發生得獎者被撤銷資格爭議。（翻攝自文馨獎官網）第17屆文馨獎發生得獎者被撤銷資格爭議。（翻攝自文馨獎官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕第17屆文馨獎共有5件專案計畫獲獎，預定明（21）日上午頒獎。然而，沈春池文教基金會卻於今（20）日傍晚發出新聞稿表示，該會原是6件得獎計畫單位之一，沒想到竟收到文化部於11月18日發文，指稱其董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，決定撤銷基金會文馨獎獲獎資格。

對此，文化部表示，依據《文馨奬獎勵要點》規定，得獎單位的負責人，如有違反相關法令規定，經檢察官提起公訴，得視情節輕重撤銷或廢止其得獎資格。針對沈春池文教基金會董事長（負責人）沈慶京遭檢察官依《貪污治罪條例》提起公訴案，文化部經再次召開評審會議討論，決議撤銷文馨奬獲獎資格。
沈春池文教基金會說明，該會以「搶救遷台歷史記憶庫」專案參獎，成為6個獲獎的基金會之一。文化部10月16日於官網公布得獎名單，期間並由製作團隊至基金會拍攝得獎感言及專案內容簡介；該會本已決定由董事長沈慶京出席頒獎典禮。
對於被通知得獎之後又被撤銷資格，沈春池文教基金會表示，「本會對此決議深表遺憾，認為撤銷處分理由不合法亦不合理，將向行政院提起訴願，希望獲得公平合法的對待。」
對此，文化部指出，撤銷函中除說明撤銷原因，並敘明權利救濟途徑，文化部尊重基金會依法提出訴願權利。至於為何會發生評選結果公佈後才依規定撤獎情形，文化部表示，已重新檢討整體資格審查及相關作業過程，做為未來辦理的依據，以維護文馨奬的公信力及榮譽性。

