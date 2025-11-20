自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

30年僅1人，吳明璟返《潮》獨舞自轉30分鐘 看過都問：如何做到？

2025/11/20 21:46

吳明璟30分鐘的獨舞，長髮甩動千回不停歇，展現一般舞者無法企及的能量。（記者凌美雪攝）吳明璟30分鐘的獨舞，長髮甩動千回不停歇，展現一般舞者無法企及的能量。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕人們常用「十年磨一劍」形容長時間刻苦自勵，終能展現鋒芒。無垢舞蹈劇場30年，磨練出一個無人堪擬的舞者，就是吳明璟！近乎全裸的肢體、與身等長的黑髮，在澎湃急促的鼓聲裡，以幾乎用盡全身力氣的能量不斷旋轉，長達30分鐘，很難想像。連藝術總監林麗珍都說，30年，只有她。

千米白布如封印的冰川，白鳥用盡全力與天地搏鬥。（記者凌美雪攝）千米白布如封印的冰川，白鳥用盡全力與天地搏鬥。（記者凌美雪攝）

編舞家林麗珍30年來以獨到的身體哲學建立無垢美學：在緩慢與靜止中看見動能，在沉默中找到情感，在爆烈中尋回平靜。2017年推出的《潮》，以深沉的身體語言與儀式般氣韻震撼觀眾，被譽為「天地人三部曲」（《醮》、《花神祭》、《觀》）的回望與延伸，象徵生命循環與人及自然的再度對話。今年重啟巡演，最後一站回到台北國家戲劇院，做為無垢30週年的重要篇章。

《潮》全作以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返，開場以24聲鑼響與祖靈吟唱揭幕。今日（20）日彩排記者會上呈現經典片段〈破〉，吳明璟飾演的白鳥，在千米的白布上扭動起身，奮力地從封印的冰川破出，長髮甩動千回不停歇，彷彿每一次甩髮都在與天地搏鬥，在聲嘶力竭的最後，拚出一聲淒厲的吶喊劃破天際，觀眾在震撼中被一股孤獨的勇氣折服。

鼓手賀毅明30分鐘的急擊，鼓動白鳥不斷掏出的生命力。（記者凌美雪攝）鼓手賀毅明30分鐘的急擊，鼓動白鳥不斷掏出的生命力。（記者凌美雪攝）

如果說無垢的每一場演出都是一種生命儀式的過程，這段30分鐘的演出，像是獨立於世間共同體的自我探索，重新理解「存在」的意義。很難想像吳明璟如何撐過那30分鐘，而不頭暈或倒地。當代很多舞者都想盡各種辦法探索自身肢體的極限，林麗珍說，屬於吳明璟的這種極限，確實不是一般舞者可以達成，這30年來，林麗珍不斷觀察、透過各種訓練，磨練出吳明璟。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應