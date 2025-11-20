30年僅1人，吳明璟返《潮》獨舞自轉30分鐘 看過都問：如何做到？

吳明璟30分鐘的獨舞，長髮甩動千回不停歇，展現一般舞者無法企及的能量。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕人們常用「十年磨一劍」形容長時間刻苦自勵，終能展現鋒芒。無垢舞蹈劇場30年，磨練出一個無人堪擬的舞者，就是吳明璟！近乎全裸的肢體、與身等長的黑髮，在澎湃急促的鼓聲裡，以幾乎用盡全身力氣的能量不斷旋轉，長達30分鐘，很難想像。連藝術總監林麗珍都說，30年，只有她。

千米白布如封印的冰川，白鳥用盡全力與天地搏鬥。（記者凌美雪攝）

編舞家林麗珍30年來以獨到的身體哲學建立無垢美學：在緩慢與靜止中看見動能，在沉默中找到情感，在爆烈中尋回平靜。2017年推出的《潮》，以深沉的身體語言與儀式般氣韻震撼觀眾，被譽為「天地人三部曲」（《醮》、《花神祭》、《觀》）的回望與延伸，象徵生命循環與人及自然的再度對話。今年重啟巡演，最後一站回到台北國家戲劇院，做為無垢30週年的重要篇章。

《潮》全作以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返，開場以24聲鑼響與祖靈吟唱揭幕。今日（20）日彩排記者會上呈現經典片段〈破〉，吳明璟飾演的白鳥，在千米的白布上扭動起身，奮力地從封印的冰川破出，長髮甩動千回不停歇，彷彿每一次甩髮都在與天地搏鬥，在聲嘶力竭的最後，拚出一聲淒厲的吶喊劃破天際，觀眾在震撼中被一股孤獨的勇氣折服。

鼓手賀毅明30分鐘的急擊，鼓動白鳥不斷掏出的生命力。（記者凌美雪攝）

如果說無垢的每一場演出都是一種生命儀式的過程，這段30分鐘的演出，像是獨立於世間共同體的自我探索，重新理解「存在」的意義。很難想像吳明璟如何撐過那30分鐘，而不頭暈或倒地。當代很多舞者都想盡各種辦法探索自身肢體的極限，林麗珍說，屬於吳明璟的這種極限，確實不是一般舞者可以達成，這30年來，林麗珍不斷觀察、透過各種訓練，磨練出吳明璟。

