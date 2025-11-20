自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

見證「冠軍監修」系列深厚實力 UCC冠軍團隊成員林紹興台灣選拔賽再度奪冠

2025/11/20 22:10

UCC長年致力以工藝、技術與競賽實績打造咖啡精品體驗，淬鍊出世界級冠軍風味。（台灣UCC提供）UCC長年致力以工藝、技術與競賽實績打造咖啡精品體驗，淬鍊出世界級冠軍風味。（台灣UCC提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本專業咖啡大廠UCC，標榜致力提供台灣消費者在家即可享用世界冠軍監製的咖啡，旗下明星商品「冠軍監修」系列，由世界冠軍咖啡師共同監製，完整呈現國際賽事級的深層風味。其中，UCC冠軍團隊成員、拉花冠軍咖啡師林紹興，於11月16日最新國際賽事「2025 WCC 世界盃拉花大賽–台灣選拔賽」再度奪冠，將代表台灣前進世界舞台；而今年7月剛嶄露頭角的新秀陳令婕，亦在「2025 台灣虹吸式咖啡大賽」勇奪冠軍，2位冠軍的誕生，為UCC冠軍監修團隊再添強勁能量，「冠軍監修」全系列3款咖啡豆與濾掛式咖啡，也將溫暖消費者居家冬季時光。

UCC「冠軍監修」全系列3大明星風味：甘醇橙香、蜜柑堅果、醇香果調，在今冬點亮專屬咖啡儀式感。（台灣UCC提供）UCC「冠軍監修」全系列3大明星風味：甘醇橙香、蜜柑堅果、醇香果調，在今冬點亮專屬咖啡儀式感。（台灣UCC提供）

UCC表示，「冠軍監修」系列源自UCC在亞洲地區培養的國際冠軍團隊，集結來自台灣、香港、日本、泰國等世界咖啡冠軍，並由他們共同參與完整監製流程，包括咖啡豆原產地選擇、專業杯測、風味設計與調配、烘焙參數設定、沖煮適配與品質確認，全系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩種形式，讓消費者不需繁瑣器材或深厚技術，即可滿足不同生活情境需求。隨著年末節慶腳步逼近，UCC特別為消費者打造專屬於冬季限定的冠軍咖啡時刻，3大明星風味不只經典更是焦點。首先是清新果香系「甘醇橙香」，由世界虹吸冠軍楊衣姍監製，此風味以非洲豆的特色花香與中南美洲迷人的糖蜜甘甜為主軸，呈現如熟成水果般的柑橘與蘋果調性，酸質明亮卻柔和，是喜愛清爽柔順風味者的理想選擇。

UCC「冠軍監修」系列締造世界級榮耀：世界盃拉花好手林紹興（右）再度奪冠，新秀陳令婕（左）耀眼崛起。（台灣UCC提供）UCC「冠軍監修」系列締造世界級榮耀：世界盃拉花好手林紹興（右）再度奪冠，新秀陳令婕（左）耀眼崛起。（台灣UCC提供）

其次是厚實甜感系「蜜柑堅果」，由拉花冠軍林紹興監製，蘊含糖漬橘皮、烤堅果、黑糖風味，最適合搭配牛奶。以「甜感與結構」為核心，藉由巴西與瓜地馬拉咖啡豆的精準調配，入口時先感受黑糖的溫潤甜感，續以烤杏仁與柑橘香氣收尾，適合做為拿鐵基底，是喜愛醇厚系咖啡者的首選，加些肉桂粉、香草或焦糖，即可打造具節慶感的冬季暖系甜感拿鐵，是蛋糕甜點的最佳搭檔。至於層次果韻系「醇香果調」，由UCC冠軍團隊共同監製，除了台灣冠軍咖啡師楊衣姍、林紹興，並加入香港、泰國、日本等冠軍咖啡師。冠軍團隊以「果香與可可的雙層調性」為風味設計，並運用精密的烘焙參數達成風味調和，結合瓜地馬拉與巴西兩大產區精華：前段由瓜地馬拉豆帶來藍莓、李子般清新明亮的果香，中段則由巴西豆勾勒出可可與堅果的香氣底蘊，層次豐富卻不失和諧，是多數咖啡愛好者日常最易接受的經典風味。

UCC「冠軍監修」全系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩種形式，滿足消費者不同生活情境需求。（台灣UCC提供）UCC「冠軍監修」全系列推出咖啡豆與濾掛式咖啡兩種形式，滿足消費者不同生活情境需求。（台灣UCC提供）

2017 WSC 世界盃虹吸咖啡大賽冠軍、台灣虹吸技法代表性人物楊衣姍表示：「咖啡就像生命，具有無限可塑性，每位咖啡師都能透過它展現自我，也能用風味豐富他人的生活。而我的角色，是陪伴並幫助他們找到屬於自己的那杯風味。」今冬不妨試著從「冠軍監修」系列，找出屬於自己風味的那一杯咖啡。

