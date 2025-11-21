自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「大藝聚、社福音」藝術聯展登場 62藝術家攜手回到「發源地」

2025/11/21 14:15

「大藝聚、社福音」藝術聯展集結眾多藝術家參與，精采可期。（記者洪臣宏攝）「大藝聚、社福音」藝術聯展集結眾多藝術家參與，精采可期。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「大藝聚、社福音」藝術聯展即日起在高雄市大社區中山堂展出，有62位藝術家參展，不僅是大社區藝術生活推廣發展的一大盛事，也是高雄市觀音山藝術協會回溯當年起點，呈現22年藝術成就與傳承精神的重要里程碑。

展覽由大社區公所主辦、高雄市觀音山藝術協會承辦，高雄市觀音山藝術協會於2003年在大社區中山堂舉辦成立大會，時隔22年，協會再度回到「發源地」舉辦年度藝術聯展，別具歷史意義。展覽即日起展開至11月30日，明（22）日舉辦開幕茶會。

大社區區長王瑞麟表示，大社地區人文薈萃，高雄市觀音山藝術協會近年來走入社區推廣藝術，因而邀請協會承辦展覽，提升地方文藝氣息。

江敏英為學生導覽參展作品。（記者洪臣宏攝）江敏英為學生導覽參展作品。（記者洪臣宏攝）

協會理事長長江敏英表示，中山堂是觀音山藝術協會夢想啟航的地方，此次聯展不僅是成果發表，感謝區長和地方的支持，將展現協會22年來不忘初衷，持續深耕在地藝術的決心與熱情。

展覽集結了62位藝術家近百件的創作，涵蓋了多元的藝術形式，透過作品看見每位藝術家對這片土地的重視與情感。展覽期間也規畫了一系列豐富的藝文推廣講座，促進藝術交流與民眾參與。協會表示，邀請各界蒞臨參觀指導，共同見證這場藝術與社區共融的盛會。

