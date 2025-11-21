自由電子報
藝文 > 即時

草率季宣布大轉場！10週年確定移師北藝中心超級大劇院 打造「出版×劇場」新空間

2025/11/21 14:24

第9屆草率季今年吸引超過440組海內外創作者參與。（記者董柏廷攝）第9屆草率季今年吸引超過440組海內外創作者參與。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由草率季主辦的第9屆「草率季・Taipei Art Book Fair」今（21）日在華山1914文創園區東2四連棟登場，將展出到11月23日。今年展覽以「無限柔軟 Soft POW」為題，吸引超過440組海內外創作者參與，包含來自比利時、日本、韓國等29個國家，展現藝術書展多元、草根的跨領域特性，並聚焦創作如何在動盪與不確定中保持彈性。策展人黃偉倫同時宣布一項重要消息，第10屆草率季將於明年 3 月 6 日至 8 日，首度移師「台北表演藝術中心超級大劇院」舉辦。

對於這個重量級的場地轉換，黃偉倫受訪時說明，選擇北藝中心，是因為建築師雷姆・庫哈斯提出的「Open for All」觀念深具啟發性——建築不僅服務劇場，也是一個能與城市對話、能被市民自由使用的公共空間。北藝中心的尺度對比、空間彈性與開放精神，與草率季的自由、自發與跨界本質相呼應。

邁入第9屆的台灣草率季入口處一隅。（記者董柏廷攝）邁入第9屆的台灣草率季入口處一隅。（記者董柏廷攝）

黃偉倫認為，「藝術書本不只限於藝術、攝影，小誌等，它和劇場、平面設計、當代藝術都可以有更多實驗性的接觸面。」他指出，北藝中心的建築語彙能提供更多創作行為的可能性，也能讓出版、表演與視覺藝術跨出更大步伐，他強調，「北藝中心就是一個適合的場地，特別是建築師設計北藝中心的目的，就是希望那個建築體是Open for All，讓所有不同的行為、生活、表演都可以存在其中。因此，草率季10週年的主活動定在北藝中心，將會是一個充滿樂趣的切入點」。

黃偉倫進一步指出，這次的合作也是延續北藝中心「親建築計畫」的精神，希望讓更多市民接觸庫哈斯的建築作品，因此草率季將也是創造更多不同領域的人，可以親近建築。他提到，終極目標還是希望大家跟表演、跟藝術、跟出版都可以很接近。

第9屆草率季今（21）日於華山1914文創園區東2四連棟開幕登場。（記者董柏廷攝）第9屆草率季今（21）日於華山1914文創園區東2四連棟開幕登場。（記者董柏廷攝）

針對明年的展覽形式，黃偉倫透露，第10屆草率季仍會延續共同創作的模式，讓每個人可以自由發表各自的空間條件，屆時，會拉出表演主題、建築主題、攝影主題等不同的切入點，並規劃更多空間進行深入討論，預計也會有藝術家共同參與創作，希望讓草率季在規模與風格上都能保持彈性，兼具大型公共性與小型創作能量。

此外，草率季在活動規劃上也將做出區隔。明年的大型活動（EVENT）會放在春天，而下半年則會嘗試做一些迷你版本，更具實驗性且輕鬆簡單的「支線」版本。這意味著台北藝術書展將在明年呈現「一主線、一支線」的全新樣貌，持續為台灣的藝術出版界注入新能量。

