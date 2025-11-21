自由電子報
百大文化基地北市7處上榜！匯聚4條主題路線 實際走讀感受文化精神

2025/11/21 15:25

剝皮寮歷史街區。（記者孫唯容攝）剝皮寮歷史街區。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕文化部今年公布首屆百大文化基地名單，台北市共有渭水驛站、郭怡美書店、日星鑄字行、北投文物館、紀州庵文學森林、萬座曉劇場、牯嶺街小劇場等7處上榜。為了讓各地遊客深入台北文化基地，北市文化局邀集台北新文化運動館、北投中心新村以及剝皮寮歷史街區，共同爬梳在地文化資源，即日起至30日於剝皮寮歷史街區推出展覽、講座與工作坊等系列活動，同時精選中正萬華、北投及大同的4條主題路線，讓民眾深度感受台北。

從捷運站出發可以走遊「萬華林宅」古蹟內的星巴克，其中外牆的美人魚商標特別配合古蹟設計成鐵灰色，並且沒有英文商標，成為一大熱門特色。（記者孫唯容攝）從捷運站出發可以走遊「萬華林宅」古蹟內的星巴克，其中外牆的美人魚商標特別配合古蹟設計成鐵灰色，並且沒有英文商標，成為一大熱門特色。（記者孫唯容攝）

記者親自走訪「捷運龍山寺站→萬華林宅→和平青草園→萬座曉劇場→台北製糖所→華江整宅→萬華茶室文化老街→龍山寺→剝皮寮歷史街區→新富町文化市場」路線，從捷運站出發可以走遊「萬華林宅」古蹟內的星巴克，其中外牆的美人魚商標特別配合古蹟設計成鐵灰色，並且沒有英文商標，成為一大熱門特色。下一步走入台北製糖所，一窺過去桃園以北唯一製糖工廠，目前仍有一小片土地種植甘蔗，其中「萬座曉劇場」則座落在製糖所得B倉，是台灣第一個在古蹟的私人劇場。

萬華茶室文化老街。（記者孫唯容攝）萬華茶室文化老街。（記者孫唯容攝）

再來走進萬華圓環天橋，環繞四周能看見和平西路三段的「華江整宅社區」，過去設計理念號稱可以自給自足，2樓原先規畫有理髮廳、雜貨店、菜市場等商家，現階段皆為住家，也是熱門的電影、MV拍攝景點，韓國知名團體NewJeans的MV也曾來取景。

再來走進萬華圓環天橋，環繞四周能看見和平西路三段的「華江整宅社區」，成為熱門的影劇拍攝景點。（記者孫唯容攝）再來走進萬華圓環天橋，環繞四周能看見和平西路三段的「華江整宅社區」，成為熱門的影劇拍攝景點。（記者孫唯容攝）

新富町文化市場保有第一代台北市市徽，目前則改為博物館空間，並展出老式市場建築空間的氛圍，內部保有運作超過80年的老式製冰店，仍能順利運作，不過賣冰的愛嬌姨前年已退休，今年11月底將展出全新展覽「愛嬌青春」。走出新富町文化市場就是緊鄰的新富市場，號稱「貴婦的傳統市場」，即便市場內有賣生鮮魚肉等，整體空間都乾爽、舒適，店家也準備英語、韓語翻譯的菜單，展現觀光實力。

走出新富町文化市場就是緊鄰的新富市場，號稱「貴婦的傳統市場」，即便市場內有賣生鮮魚肉等，整體空間都乾爽、舒適。（記者孫唯容攝）走出新富町文化市場就是緊鄰的新富市場，號稱「貴婦的傳統市場」，即便市場內有賣生鮮魚肉等，整體空間都乾爽、舒適。（記者孫唯容攝）

大同區路線則邀請民眾，走訪「捷運中山站→日星鑄字行→蔣渭水 台灣民眾黨總部舊址→渭水驛站→新芳春茶行→迪化街店家→郭怡美書店→新文化運動館→太平國小博物館」，從鑄字行的文字鑄造，到渭水驛站與新文化運動館的思想實踐，成為以「知識」做為核心主題的路線。

北投區路線則是走訪「新北投車站→凱達格蘭文化館→加賀屋&石浦神社（和服租借）→北投溫泉博物館&北投兒童樂園→地熱谷→水都（煮溫泉蛋）→普濟寺（湯守觀音與藥師如來）→（步行或公車接駁）→北投文物館」，以溫泉為核心，讓旅人透過北投文物館、溫泉博物館等古蹟建築感受時光流轉。中正區則是從「捷運中正紀念堂站→南門市場→牯嶺街小劇場→松林書局→南菜園日式宿舍群→長慶廟→雙吉榕→紀州庵文學森林」，鼓勵民眾實際走讀，感受不同區域的文化精神。

