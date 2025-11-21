延續海洋文化血脈、拓展國際視野 張榮發基金會獲頒文馨獎

文化部長李遠（左）頒贈文馨獎予張榮發基金會，由該基金會執行長鍾德美代表領獎。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第17屆「文馨獎」今（21）日頒獎，財團法人張榮發基金會以長期推廣藝文及海洋教育，在72件專案參與角逐中，成為5個獲獎單位之一，文馨獎表彰該基金會轄下的長榮海事博物館，多年來投入資源，用以保存珍貴的海事文物，同時打造全民共享的文化學習場域，深化社會大眾對海洋文化的認識，累積國際能見度與研究價值，成為台灣的公共財。

文化部長李遠（右3）頒發文馨獎，與得獎者鴻梅文化藝術基金會（右起）、 趨勢教育基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、張榮發基金會、王道銀行教育基金會代表合影。（文化部提供）

張榮發基金會表示，長榮海事博物館成立於2008年，由基金會創辦人張榮發捐出畢生收藏，逾4千餘件來自世界各地的珍寶，在館方的精心篩選下，展出許多國內難得一見的模型船、海洋畫作、航海儀器等；同時，不定期更新多媒體設施，並辦理特展、講座、冬夏令營、繪畫比賽等活動。

此外，為穩固海洋教育根基，增進學童對海事歷史的認知，該館已推行「12年國教免費參觀方案」，迄今逾9百所學校、5萬多名師生受惠。有不少老師更是年年帶學生回訪，甚至運用館藏文物資料作為課堂延伸教材，成為國內海洋教育的重要場域。

張榮發基金會執行長鍾德美出席領獎時，宣布一項好消息，即自2025年12月1日起，長榮海事博物館升級學校團體免費參觀方案，未來各校申請參觀可免去公文申請流程，同時擴大適用對象至全國大專院校學生，期能鼓勵青年世代親近海洋、拓展國際視野，並培養對海洋文化與永續發展的關懷。

鍾德美致詞時表示：「我們深信，海洋教育不應侷限於課本或教室。學生若能透過自主學習，輕鬆愜意地走進博物館、親身感受海洋文明的脈動，就能從海洋出發，看見世界、擁抱世界、成為世界公民。」爾後，張榮發基金會也將持續結合長榮海事博物館的館藏，蓄積充沛的藝文能量，推動多元化學習，讓海洋文化普及社會大眾，實現「以海為師、航向世界」的願景。

