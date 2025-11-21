恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》發行 曹雅雯、戴曉君詮釋民謠生命力

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》11月21日發行。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷時近1年籌備與錄製的恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》，今（21）日發行，屏東縣長周春米、金曲製作人李欣芸與金曲得主曹雅雯、戴曉君及民謠傳藝師，齊聚屏東演藝廳實驗劇場為專輯宣傳，用歌聲傳唱恆春半島的風土與文化。

屏東縣長周春米（左2）致贈月琴給李欣芸（右2）及曹雅雯（右1），左1為戴曉君。（記者羅欣貞攝）

《春城小唱》專輯由李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，以及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製，並力邀台灣民謠大師陳明章、金曲歌王桑布伊、金曲歌后曹雅雯、金曲與金音歌手戴曉君、音樂人楊肅浩及恆春在地樂團浮可泰FolkTake跨界合作，陣容堅強。

戴曉君詮釋〈牛母伴〉，唱出動人的韻味。（記者羅欣貞攝）

今日專輯發表會中，曹雅雯與戴曉君分別演唱〈平埔調〉及〈牛母伴〉2首曲目，細膩與深情的歌聲交織出動人情感，令觀眾陶醉不已。屏東縣長周春米並頒發「恆春民謠」保存者證書給傳藝師陳慶松，肯定其貢獻。

周春米表示，為將恆春半島阿公阿嬤長年傳唱的民謠有系統、有制度地保存並發揚光大，今年特別邀請知名製作人李欣芸精心製作《春城小唱》專輯，感謝每位傳藝師與音樂人的投入，這是一張值得細細品味、用心聆聽的作品，讓更多人聽見台灣最南端、最有情感的聲音，唱予世界聽。

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》歷時近1年籌備與錄製。（記者羅欣貞攝）

製作人李欣芸表示，《春城小唱》記錄恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，也很榮幸邀請多位金曲音樂人共同參與，這張專輯有「世代交替」的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。

曹雅雯演唱的〈平埔調〉歌詞取自〈青蚵仔嫂〉，她表示，這次新編曲，讓古調也能吸引年輕人。戴曉君則詮釋〈牛母伴〉，由滿州民謠國寶張日貴作詞，希望將它的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。

恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》由知名製作人李欣芸（右）製作，11月21日發行，屏東縣長周春米（左）表示，專輯值得細細品味、用心聆聽。（記者羅欣貞攝）

文化處表示，《春城小唱》11月21日於各大音樂平台上架發行，包含Spotify、Apple Music、KKBOX等串流平台。同時，實體專輯也將於博客來、誠品線上、PChome等網路電商平台，以及誠品書店、五大唱片、佳佳唱片、光南大批發等實體通路同步上架。

