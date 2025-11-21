看見新銳創作 2026台南新藝獎揭曉主題「倒風內山：文明發酵術」

「2026台南新藝獎」今日媒合見面會，宣布策展主題「倒風內山：文明發酵術」，10位得主將分別於10家在地畫廊同步展出作品。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南新藝獎今（21）日媒合見面會，揭曉本屆策展主題「倒風內山：文明發酵術」。10位得主與10家在地畫廊的合作組合，將於明（2026）年3月12日至4月13日，同步在全市10處藝廊串聯展出，讓城市再度化身為流動的藝術場域，持續深化在地藝術生態的連結。

本屆策展人由擅長梳理台灣與東南亞文化脈絡的高森信男再度擔綱。他將帶領新藝獎得主與海內外藝術家，展開跨地域、跨文化的對話。延續2025年以「隱身之海、增生之城」回望台南的海陸生成史，今年策展視角以「倒風內山：文明發酵術」為題，邀請得主與國內外創作者走進台南特有的「奇幻山景」，以作品發酵城市故事。

文化局表示，台南新藝獎14年來已培育超過百位藝術新秀，許多得主持續於國內外展演舞台活躍。今年10位得主中，蕭宇倢、洪誼庭、曾芷郁將參與「2026台南藝術博覽會」，於明年3月12日至15日在台南晶英酒店以獨立展間亮相，展現新銳藝術家的創作能量。

本屆10位得主風格多元，媒材橫跨宣紙、炭筆、纖維、絹印、錄像到空間裝置。蕭宇倢以宣紙為核心媒材，於弎畫廊展出；林奕岑以炭筆與纖維為主要創作，於索卡藝術展出；洪誼庭擅長絹印與複合版畫，於加力畫廊展出；曾芷郁以花卉書寫日常，於甘樂阿舍美術館展出；劉書妤關注人與建築關係，於絕對空間展出；蔡昱廷以錄像創作見長，於醉美空間展出；楊健生來自馬來西亞，木作結構呈現音樂性，於水色藝術工坊展出；李宸安以數位科技探詢感知邊界，於大新美術館展出；陳星宇以版畫與空間裝置延展視覺語彙，於德鴻畫廊展出；侯思齊影像作品探索光影與物質性，於藝非凡美術館展出。

文化局長黃雅玲強調，新藝獎已成為新生代藝術家踏入專業藝壇的重要跳板，透過與畫廊的深度合作，不僅壯大台南藝術能量，也持續開拓與國際交流的可能。

