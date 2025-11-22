自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

圖書館藏書成籤詩指引讀者運勢 中正大學「好書占卜術」推廣創意閱讀獲金牌獎

2025/11/22 11:42

中正大學圖書館「好書占卜術」活動創意推廣閱讀，吸引逾3萬人次讀者互動、關注。（中正大學提供）中正大學圖書館「好書占卜術」活動創意推廣閱讀，吸引逾3萬人次讀者互動、關注。（中正大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國立中正大學圖書館為推廣創意閱讀，舉辦「好書占卜術：抽出你的今日運勢！」活動，透過讀者線上抽籤獲得書籍金句製作的籤詩指引運勢，讓相關主題書籍借閱量超過500次，中華民國圖書館學會日前在國家圖書館舉辦「2025大專校院圖書館精進與創新競賽」頒獎典禮，中正大學獲頒金牌首獎。

中正大學表示，此次得獎作品以「閱讀占卜」為創意核心，融合館藏推廣與互動遊戲設計，讓閱讀不只是靜態行為，而成為一場充滿趣味與驚喜的探索旅程。參與者抽取一張「好書籤詩」，可獲得一段由書中金句化成的閱讀運勢，搭配書籍推薦，指引找到「今日最適合閱讀的一本書」，且占卜籤詩不是由館員單向設計，而是向全校師生募集的「好書金句」，讓每張籤詩承載中正人對閱讀的體悟與祝福。活動期間共募集超過1500個句子，整體設計結合館員創意與讀者參與，展現校園閱讀文化的溫度與共創精神。

讀者抽籤，可獲館藏書籍金句製作的籤詩，推薦讀者借閱相關書籍。（中正大學提供）讀者抽籤，可獲館藏書籍金句製作的籤詩，推薦讀者借閱相關書籍。（中正大學提供）

中正大學說，活動推出後反應熱烈，線上占卜互動次數突破7000次，相關主題書籍借閱量超過500次，社群媒體貼文觸及、瀏覽量達 2萬3000次，整體活動的網路擴散與實體參與，吸引逾 3萬人次關注與互動，讓圖書館成為校園最受矚目的話題空間之一。

圖書館表示，獲獎榮耀不只屬於圖書館團隊，更屬於熱愛閱讀、積極參與活動的師生讀者，圖書館將持續用創意點亮閱讀，規劃更多結合互動與學習的活動，讓書香以嶄新的形式在校園中延伸發光，邀請校內師生與社區讀者走進圖書館，感受閱讀帶來的驚喜與感動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應