石亦珍推廣敬神摺紙 打造宗教紙藝文創元年推向國際

普濟殿王船醮醮壇因宗教紙藝與供品的結合顯得金碧輝煌。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025菁英盃宗教文創紙藝競賽將於30日在富信飯店盛大登場，台灣國際文創協會副理事長石亦珍表示，今年是很重要的「宗教紙藝文創」元年，也是主辦賽事最大意義，屆時將有來自全國170位紙藝老師同台競技。

普濟殿王船醮醮壇上的紙藝作品，出自石亦珍之手，將信仰化為形體為萬靈祈安。（記者王姝琇攝）

石亦珍研究宗教紙藝文創25年，期間創作獲獎連連，近年致力於推廣紙藝教學，過去她曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺傳承紙藝，去年她帶領旗下紙藝師參與國際菁英競賽紙藝文創競賽，大獲全勝，成功將台灣宮廟「敬神摺紙」帶向國際舞台。

石亦珍最新設計2026年財寶箱。（陳俊文提供）

開基玉皇宮玉皇上帝的龍如意。（陳俊文提供）

石亦珍也是普濟殿觀音佛祖的信徒，更是觀音佛祖指定的紙藝師。近年來普濟殿參贊的西羅殿與馬公廟主普醮壇上的大、小作品，包括孔雀開屏、寶塔、最大的普濟號和慈蓮號等，都是由她帶領旗下紙藝師共同完成，襄贊普度光彩。今年普濟殿王船醮上的紙藝作品，更是將信仰化為形體，為萬靈祈安。整個醮壇因宗教紙藝和供品的結合而金碧輝煌、蓬蓽生輝。

石亦珍（圖）將敬神摺紙提升到藝術創作層次。（陳俊文提供）

此次菁英盃宗教文創紙藝競賽項目分為法器、紙藝蛋糕、龍船、鳳凰、孔雀、創意蓮花、一桶金、財寶箱、神轎、紙藝花等組別，會場將有超過170件以上的紙藝作品同場競演，琳琅滿目、各顯神通，歡迎喜愛宗教紙藝的民眾前來共襄盛舉。

石珍創作的最大尾的紙龍。（陳俊文提供）

她說，此次催生菁英盃宗教文創紙藝競賽，選在「眾神之都」的台南首辦，意義重大，「敬神摺紙」從紙雕到紙藝文創、再到今年重新定位為「宗教紙藝文創」元年，要讓過去被視為雕蟲小技的摺紙技術，盡情揮灑創意成為千變萬化的紙藝。

