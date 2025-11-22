自由電子報
藝文 > 即時

文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場

2025/11/22 15:15

文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。（記者黃子暘攝）文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參加，持文化幣索票可獲小禮品，鼓勵青年踴躍參加。

第6屆「人權藝術生活節」即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。（記者黃子暘攝）第6屆「人權藝術生活節」即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。（記者黃子暘攝）

王時思說，人權館是一個較沉重場域，背負過去的黑暗記憶，盼藉藝術力量讓大眾了解前輩（指政治受難者）的堅持，進而了解現在生活每一刻都是因為有前人的努力，也盼在大眾在觀展時記憶相關歷史，願凝視歷史與過去的傷痛，社會才會持續邁進、長出藝術的花朵，並獲得守護下一代幸福、自由的力量，人權、藝術無價，參與藝術文化，也是參與歷史。

國家人權博物館長洪世芳指出，系列活動由資深藝術工作者林宏璋擔任策展人，邀請20多個表演團隊，帶來音樂、舞蹈、歷史劇場、沉浸式戲劇等節目，並也規劃「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」視覺展，在當代民主環境裡再次詮釋歷史與記憶。

第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，即日起至12月14日登場。（記者黃子暘攝）第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，即日起至12月14日登場。（記者黃子暘攝）

策展人林宏璋、協同策展人吳文翠表示，活動以「平等自由」為核心，通過藝術與政治的連通，讓曾受壓迫的群體轉為自由創作者，凸顯「觀看即勞動」的藝術政治；「未竟之路」是展演藝術的政治行動，讓被壓迫者訴說自己的故事，並以「社群參與」打破觀演界限，藉由「眾聲」思辨未來可能。

文化部指出，12月7日將於紀念園區禮堂舉行開幕音樂會「《眾生喧嘩》台灣複調的迴音」；系列活動免費索票，詳細內容與最新資訊可至ACCUPASS網站搜尋「2025人權藝術生活節」，以及藝術節官網和粉專。

