《家是台北的名字》出版 「軟體面」切入文化資產背後的家族故事

新芳春茶行室內空間。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕每個人都擁有各自對「家」的共鳴與想像，台北市府文化局與有理文化共同出版《家是臺北的名字：從我到我們的城之記憶》，透過10棟文化資產為軸線，書寫台北家族與空間、歷史與情感的共生故事。今（22）日舉辦書發表會，由本書建築顧問暨作者王惠君與新芳春茶行第4代王瑤玟分享書中故居建築的故事。

新芳春茶行製茶空間。（記者孫唯容攝）

文化局專門委員邱稚亘表示，過去大眾認識文化資產時，多著眼於建築風格、材料、格局等「硬體面」，不過能給予一棟家屋生命力，卻是與這個家相關的人物、故事與生活情境，本書透過文化資產背後的「軟體面」切入，試圖以人的角度重新理解台北文化資產的脈絡，那些曾被時代遺忘的故居與家屋，不只是歷史的遺跡，更是承載台北人記憶的所在。

新芳春茶行整體建築介紹與歷史文物。（記者孫唯容攝）

國立臺灣科技大學建築系教授王惠君長期參與台北文化資產建築調查研究與推廣，她也分享了編書過程中的構想。王惠君表示，《家是台北的名字》並非單純的建築導覽書，而是一場從「人」出發的城市書寫，透過居所、聚落與生活痕跡，串起不同世代、族群與產業的脈動。她期盼這本書能讓更多人理解「一棟屋，不只是個人的家，也是城市記憶的最小單位。」

台北市府文化局與有理文化共同出版《家是臺北的名字：從我到我們的城之記憶》，透過10棟文化資產為軸線，書寫台北家族與空間、歷史與情感的共生故事。（記者孫唯容攝）

本書受訪者之一、新芳春茶行第4代的王瑤玟也針對茶行的家族故事進行解說，透過親身在茶行生活的點滴，寫作業、用餐等兒時記趣，帶民眾回望台北早期商業街區與生活樣貌。

新芳春茶行第4代王瑤玟（左）分享書中故居建築的故事。（記者孫唯容攝）

今天也邀請到作家張惠菁與學者李律鋒對談，以「記憶中，那個在台北的家」為題，從個人經驗談起，討論當建築被時間與情感包裹，該如何閱讀「家的故事」。兩人也從各自長期觀察的城市空間與故居觀察出發，討論當建築被時間與記憶包裹，我們要如何重新閱讀屬於台北的「家的故事」。

