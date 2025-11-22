自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日本靜岡濱松市美食大使好評回歸 台北美福推出限量冬季匠心旬味

2025/11/22 20:10

晴山日料即日起推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，食材選用冬季盛產的漁獲食材搭配美福鮮牛。（台北美福大飯店提供）晴山日料即日起推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，食材選用冬季盛產的漁獲食材搭配美福鮮牛。（台北美福大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年8月，台北美福大飯店首度邀請靜岡縣濱松市美食大使一木敏哉，來台客座晴山日本料理，滿載靜岡特色的套餐深受好評。為滿足消費者，台北美福再度邀請一木敏哉客座晴山，推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，除了大阪萬博會推廣的茶高湯料理，選用時令白身魚王的金目鯛、鱈魚白子及帝王蟹等食材，以靜岡特色烹調技法推出限定套餐，2026年1月31日前，歡迎大家用味蕾感受冬季的溫暖滋味。

靜岡縣「懷石 一木」料理長一木敏哉再度於11月客座晴山日本料理。（台北美福大飯店提供）靜岡縣「懷石 一木」料理長一木敏哉再度於11月客座晴山日本料理。（台北美福大飯店提供）

台北美福說明，曾於京都米其林3星餐廳「菊乃井本店」學習的一木敏哉，為道地靜岡縣濱松市人，28歲於家鄉開設「懷石 一木」懷石餐廳，選用靜岡縣當地食材，透過料理的展現，推廣家鄉特產及餐飲文化。2024年獲靜岡「富士之國大師」表彰，肯定其對靜岡縣飲食文化的貢獻。熱衷於飲食推廣的一木敏哉，多次受邀米蘭、大阪萬博會，並於今年的萬博會發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。本次特別將「茶高湯」帶到台灣，搭配多款靜岡特色料理，自即日起於晴山餐廳的午、晚餐期推出冬季限定套餐，以及多道單點料理。

一木敏哉本次客座特別帶來多道單點料理，其中包含兩道鰻魚料理及3道套餐裡的限定菜色。（台北美福大飯店提供）一木敏哉本次客座特別帶來多道單點料理，其中包含兩道鰻魚料理及3道套餐裡的限定菜色。（台北美福大飯店提供）

此次菜單特別選用冬季盛產漁獲，搭配美福鮮牛推出冬季套餐，餐前小湯端上暖胃生薑湯，先付前菜「銀湯蒸白子」選用冬季特有色澤雪白的鱈魚白子，接續上桌是煮物椀「茶湯黃金伊勢龍蝦」；季節小菜端呈冬季盛產的松葉蟹及帝王蟹，採清蒸方式，品嘗時可搭配特調柚子醋；菜色特別搭配「靜岡關東煮」，可嘗到靜岡縣燒津特有的魚漿料理黑魚糕、煮至軟嫩的牛筋及昆布等食材；推薦的冬季美味還有「比目魚昆布卷」。

冬季套餐甜品提供「金桔蜜柑優格冰」及「草莓白玉紅豆」。（台北美福大飯店提供）冬季套餐甜品提供「金桔蜜柑優格冰」及「草莓白玉紅豆」。（台北美福大飯店提供）

日式燒物「沙朗牛陶板燒」，將沙朗牛肉以炭火炙烤表面，再淋上特調南蠻醬，上桌時可依喜好熟度續烤。主菜「日式鍋物」選用有白身魚王美稱的金目鯛，再搭配冬季盛產的白蘿蔔、細嫩豆腐及時蔬，以小鍋方式上桌，帶來暖暖的幸福感。主食「靜岡御廚蕎麥麵」為靜岡縣御殿場市御廚地區的傳統料理，主要於正月或舉辦特別活動時用來款待客人，因御殿場市昔稱「御廚」而有「御廚蕎麥麵」名稱。餐後甜點「金桔蜜柑優格冰」，選用台灣冬季蜜棗及蓮霧，搭配以蜜柑及金桔製成的冰品，另一道為「草莓白玉紅豆」，以冬季盛產的草莓、甘酒及些許白豆沙製成細緻滑順的甘酒草莓泥，搭配自製白玉糰子及蜜煮紅豆，再品飲一杯煎茶，為精采饗宴畫下甜美句點。餐點每日限量推出，需提前一天預訂，洽詢晴山電話02-77223393，或詳詢台北美福官網。

