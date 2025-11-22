認識日本大分縣的魅力 大分縣企業研討會台北場免費參加

大分縣是九州的東部玄關口，圖為知名的別府溫泉湯煙景觀。（大分縣提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本大分縣將於2026年1月12日，在台北大倉九和飯店舉辦「大分縣企業招商說明會in台北」，由大分縣副知事尾野賢治帶領產業界重要人士及專家，向台灣企業介紹位於九州東部的大分縣產業布局、人才培育方面等的魅力，本次研討會免費參加，限額100名，採事前報名制。研討會結束後，主辦單位並將舉辦結合大分縣物產與觀光特色的交流晚宴，提供與會者更進一步互動交流的機會。

大分縣將於1月12日在台北舉辦說明會，讓台灣民眾認識其魅力。（大分縣提供）

大分縣將於本次研討會中，邀請多位日本各領域的重量級講者，分享最新的產業發展與人才培育趨勢。首先，現居台北的《日本經濟新聞》支局長羽田野主，將以專業媒體視角介紹大分縣的區位特性與主要產業現況，協助與會者深入了解大分在日本地方經濟中的重要地位。接續登場的是九州最大化學產業聚落的關鍵企業「Crasus Chemical株式會社」董事長福田浩嗣，闡述企業的經營策略及業界最先進的碳中和推動措施。大分縣化學製品出貨額高居九州第1，也再次證明其在日本化學產業中的核心角色。最後，日本頂尖的國際化大學「立命館亞洲太平洋大學（APU）」社會連携部長、國際經營學部教授藤田正典，將介紹大分縣在半導體人才培育方面的重要政策與成果，完整呈現地方政府與學術機構攜手強化產業競爭力的方向。

請繼續往下閱讀...

大分縣也是九州觀光勝地，圖為當地名產「地獄蒸料理」。（大分縣提供）

大分縣政府表示，大分縣位於九州東部，是「九州的東部玄關口」，與福岡縣、熊本縣相鄰，人口約107萬人，面積約6,339平方公里，是聯合企業、半導體、精密機械、汽車等高度產業集聚之縣，期盼透過此次研討會讓台灣人更認識大分縣的魅力，能以更開放、更具前瞻性的方式，吸引台灣企業進軍大分縣。本次活動限額100名，報名截止日期12月19日，線上報名網址、更多相關內容詳詢電話02-25315626，或查詢活動網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法