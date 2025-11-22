自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

金門第22屆浯島文學獎 首設「劇本創作組」首獎從缺

2025/11/22 22:21

金門縣文化局將第22屆「浯島文學獎」得獎作品集結出書。（記者吳正庭攝）金門縣文化局將第22屆「浯島文學獎」得獎作品集結出書。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天舉行總獎金100萬元的第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，除了原有的小說、散文與新詩3大組別，首度增設「劇本創作組」。副縣長李文良說，文學是一個地方文化水平的重要象徵，大家一起辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右二）與浯島文學獎短篇小說組得獎者合影。（記者吳正庭攝）行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右二）與浯島文學獎短篇小說組得獎者合影。（記者吳正庭攝）

第22屆「浯島文學獎」6月1日開放徵件，收到238件參賽作品，經過初審、複審及決審，短篇小說組因作品未達標準，首獎從缺；文化局首度設立的「劇本創作組」，因首獎劇本未依規定獲原著作者授權，資格取消，首獎從缺。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右三）與浯島文學獎散文創作組得獎者合影。（記者吳正庭攝）行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右三）與浯島文學獎散文創作組得獎者合影。（記者吳正庭攝）

有評審建議，增設劇本創作組立意良善，但未將電影、舞台、電視劇分類，也讓評審標準難以拿捏。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右二）與浯島文學獎新詩組得獎者合影。（記者吳正庭攝）行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（後排右一）、金門縣副縣長李文良（後排右二）與浯島文學獎新詩組得獎者合影。（記者吳正庭攝）

文化局長陳榮昌說，文史作家長期進行田野調查，把金門歷史文化完整呈現，這些都是金門文學創作的養分，文學創作的根源。盼明年推動寫作班，搭配閱讀推廣、獎補助出版到浯島文學獎，培養更多新世代文學作家。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右一）、金門縣副縣長李文良（左二）與浯島文學獎劇本創作組得獎者合影。（記者吳正庭攝）行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右一）、金門縣副縣長李文良（左二）與浯島文學獎劇本創作組得獎者合影。（記者吳正庭攝）

第22屆「浯島文學獎」獲獎名單及獎金：

金門縣文化局舉行第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，副縣長李文良說，大家辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。（記者吳正庭攝）金門縣文化局舉行第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，副縣長李文良說，大家辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。（記者吳正庭攝）

1、短篇小說組：首獎從缺。優等獎陳茂賢《土風時代》、張英珉《分手信》，各8萬元。佳作獎盧韋志《在鱟離岸之時》、潘榮飲《老士官長與我與海與湖》，各5萬元。

2、散文創作組：首獎羅邦《飲酒者的遺言》，10萬元。優等獎陳慶瀚《閱讀一本島嶼書》、楊忠彬《鱟浦》，各5萬元。佳作獎許維民《相片人生》、許庭雲《坑道無光》，各3萬元。

3、新詩組：首獎丁威仁《肉身的波紋-寫在金湖鎮特約茶室展示館》，5萬元。優等獎陳慶瀚《金沙溪》、鄭芳均《一帖草本記憶-記訪存德中藥房》，各3萬元。佳作獎蔡凱文《未竟的方志-寫給金門的海岸》、蔡宜勳《大灶腳》，各2萬元。

4、劇本創作組：首獎從缺。優等獎鄭委晉《誰仍在浯島輸血？詩魔未竟之詩》，5萬元。佳作獎林愷青《島主》，3萬元。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應