青年理想生活節12/6、12/7登場 有音樂、漫才、國際文化體驗與青創市集

〔記者蔡愷恆／台北報導〕為鼓勵青年朋友多元發展並更了解青年局各項政策與資源，台北市青年局將於12月6日至7日至台北表演藝術中心，舉辦「2025台北青年理想生活節」。活動邀請廣受青年朋友喜歡的新生代樂團、喜劇漫才，也有「國際文化體驗區」，體驗多元文化交織魅力。此外，活動也設有青創市集，包含青年局培力的青年攤商等。青年局表示，期望透過這次理想生活節，呈現台北青年在國際交流、公共參與、職涯探索、創業發展上豐富、多元且充滿創意的樣貌，並引導青年描繪屬於自己的未來願景。

為鼓勵青年朋友多元發展並更了解青年局各項政策與資源，台北市青年局將於12月6日至7日台北表演藝術中心，舉辦「2025台北青年理想生活節」。活動邀請廣受青年朋友喜歡的新生代樂團、喜劇漫才，也有「國際文化體驗區」，體驗多元文化交織魅力。（台北市青年局提供）

青年局表示，今年邀請8組廣受青年朋友喜愛的新生代樂團參與演出，包括icyball冰球樂團、好樂團、Crispy脆樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心，將輪番帶來搖滾、嘻哈、獨立與療癒系等多元曲風，用音樂唱出青年心聲、點燃城市能量。

青年局說，在互動展演舞臺更匯集喜劇、漫才、特技演出與精彩舞蹈表演。將由來自日本吉本興業的「漫才少爺」揭開序幕，更有雙人肢體、雜耍與芭蕾特技組成的特技演出，及少年國手級的Central Breaker、Air Flavor Crew、Baby Freeze Crew等三大霹靂舞舞團街舞Battle和來自奇技邦、火立方、AD永恆三個舞團的舞者將帶來一場火熱的街頭拉丁舞PK。現場還設置「實驗舞臺Open Stage」，邀請市民朋友登台表演。

青年局提到，這次活動特別規劃「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，讓市民朋友在體驗情境中認識各國文化特色。現場亦邀請青年局「促進國際交流補助外國人學習中文」的國際受獎生到場參與，與民眾分享自身文化故事並進行交流互動。

另，活動也設有青創市集，匯集「理想」、「風格」、「低碳」、「風味」四大主題，包含青年局培力的青年攤商，如製作減糖無添加手工餅乾的「花卷製菓」、100%手作環保爵石家飾品的「金星男子」、正三角藺草編織工藝聞名的「草物所 cao wu suo」、實用又可愛的客製化伴手禮「查高插畫」等青年品牌都將共同出攤。

此外，活動現場還打造四大互動主題展區，透過互動裝置與沉浸式體驗，展現青年在國際交流、公共參與、創業發展與職涯探索上的成果，展區內設置「夢想明信片」、「創業／斜槓選擇便利貼牆」、「夢想留聲機」、「心情拍貼機」，歡迎青年以自己的方式為自己的理想生活留下註腳。

