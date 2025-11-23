斥資1億元 嘉縣太保藝文中心預計2026對外開放

太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所自籌財源興建太保藝文活動中心，投入工程經費7, 500多萬元及裝修經費2,500多萬元，經興建、重新檢討消防設備，取得使用執照，完成裝修工程，預計年底可取得裝修合格證明，明年開放對外營運；今天市公所舉辦藝文中心竣工後首場展演活動，邀請長輩跳舞秀才藝，展示畫作，鄉親期待藝文中心正式對外開放後，可舉辦更多活動。

太保市長鄭淑分（左5）等與長輩同歡。（記者林宜樟攝）

太保市長鄭淑分說，公所第3年舉辦長輩才藝秀及「最繪就是您」徵畫比賽，65歲以上長輩參賽交件累積超過1,000件；今天共有14個社區及團體共375位長輩登台表演，繪畫徵件共380件作品投稿，件數創歷史新高。

長輩的得獎畫作。（記者林宜樟攝）

鄭淑分說，藝文中心共有兩層樓，硬體設施及裝修工程均驗收完成，已可對內舉辦活動，若要對外開放，還需等待取得裝修合格證明，未來對外開放後可進行藝文展覽，讓民眾借用舉辦婚宴，進行多元化利用。

縣議員黃榮利於太保市長任內時動工興建藝文活動中心。（記者林宜樟攝）

太保藝文中心於縣議員黃榮利擔任太保市長時動工興建，他今天到場參與活動時說，此處是早期後潭「瓜仔市」，市場交易熱絡，後因時代變遷，改建為停車場，長期荒廢並未利用，經透過都市計畫檢討變更，將土地活化，規劃多元及多功能空間利用，打造為藝文中心，完工後太保市成為各鄉鎮市唯一有獨立藝文中心的行政區，提供停車空間、藝文活動展演場地，讓市民參與活動免於日曬雨淋。

黃榮利也說，現代年輕人舉辦婚宴不喜歡在路邊搭棚辦桌，較偏愛選擇在有室內空間的飯店或餐廳，但好日子不易搶到場地，藝文中心可提供借用辦喜宴，讓鄉親選擇信賴的總舖師辦喜宴。

