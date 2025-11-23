自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

斥資1億元 嘉縣太保藝文中心預計2026對外開放

2025/11/23 17:31

太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）太保市藝文活動中心預計明年對外開放營運。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所自籌財源興建太保藝文活動中心，投入工程經費7, 500多萬元及裝修經費2,500多萬元，經興建、重新檢討消防設備，取得使用執照，完成裝修工程，預計年底可取得裝修合格證明，明年開放對外營運；今天市公所舉辦藝文中心竣工後首場展演活動，邀請長輩跳舞秀才藝，展示畫作，鄉親期待藝文中心正式對外開放後，可舉辦更多活動。

太保市長鄭淑分（左5）等與長輩同歡。（記者林宜樟攝）太保市長鄭淑分（左5）等與長輩同歡。（記者林宜樟攝）

太保市長鄭淑分說，公所第3年舉辦長輩才藝秀及「最繪就是您」徵畫比賽，65歲以上長輩參賽交件累積超過1,000件；今天共有14個社區及團體共375位長輩登台表演，繪畫徵件共380件作品投稿，件數創歷史新高。

長輩的得獎畫作。（記者林宜樟攝）長輩的得獎畫作。（記者林宜樟攝）

鄭淑分說，藝文中心共有兩層樓，硬體設施及裝修工程均驗收完成，已可對內舉辦活動，若要對外開放，還需等待取得裝修合格證明，未來對外開放後可進行藝文展覽，讓民眾借用舉辦婚宴，進行多元化利用。

縣議員黃榮利於太保市長任內時動工興建藝文活動中心。（記者林宜樟攝）縣議員黃榮利於太保市長任內時動工興建藝文活動中心。（記者林宜樟攝）

太保藝文中心於縣議員黃榮利擔任太保市長時動工興建，他今天到場參與活動時說，此處是早期後潭「瓜仔市」，市場交易熱絡，後因時代變遷，改建為停車場，長期荒廢並未利用，經透過都市計畫檢討變更，將土地活化，規劃多元及多功能空間利用，打造為藝文中心，完工後太保市成為各鄉鎮市唯一有獨立藝文中心的行政區，提供停車空間、藝文活動展演場地，讓市民參與活動免於日曬雨淋。

黃榮利也說，現代年輕人舉辦婚宴不喜歡在路邊搭棚辦桌，較偏愛選擇在有室內空間的飯店或餐廳，但好日子不易搶到場地，藝文中心可提供借用辦喜宴，讓鄉親選擇信賴的總舖師辦喜宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應