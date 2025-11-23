限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
紙風車368嘉義巡演遇突發 縣長機智救場帶小朋友這樣做
民雄現場觀眾齊唱生日快樂。（紙風車提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」於11月21日至23日連續3日，在彰化縣福興鄉大興國小、嘉義縣民雄國中及朴子市公所前廣場演出。由紙風車劇團演出兩廳院劇場版《台灣幻想曲》，吸引近6000名親子觀眾熱情參與。
現場觀眾開心的一起玩剩食逆襲的遊戲。（紙風車提供）
21日晚間在彰化縣福興鄉大興國小的演出，由大興文教基金會董事長翁榮隨贊助。翁榮隨是民國52年大學長，號召同屆同學一起舉辦彰化福興鄉的演出；22日在嘉義縣民雄國中的演出，由在地企業北回化學股份有限公司所贊助，希望以一己之力來回饋民雄的鄉親，讓孩子都有機會可以欣賞劇院級的表演；23日在朴子市公所前廣場的演出，則由8個扶輪社共同贊助，國際扶輪3523地區前總監陳茂仁董事長表示：「孩子的笑容，就是我們繼續支持的原因。」
請繼續往下閱讀...
368巡演內容片段，遇到困難的唐吉軻德。（紙風車提供）
嘉義縣長翁章梁連續2天到場支持，但民雄國中演出當天中途有個小插曲，因發電機狀況一度停電，翁章梁臨時起意當起主持人，邀請現場觀眾打開手機燈，為11月與紙風車一同生日的觀眾一起唱生日快樂歌，也跟大家說：「雖然演出過程出了一些狀況，看到工作人員臨危不亂的處理，也讓現場的小朋友有一次很好的機會教育，當碰到狀況不要慌張，必須把它解決，就可以讓活動繼續進行。」
翁章梁表示，「368藝術工程第三輪的第一場演出，就在嘉義縣義竹鄉，嘉義縣總共有18個鄉鎮市區，第三輪到今天走過嘉義縣的6分之1，再次感謝各界的協助，讓嘉義縣的孩子們很幸福。」
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應